Més de la meitat dels espanyols no fumadors estan exposats al fum del tabac, sobretot en terrasses d’hostaleria

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El 55 per cent dels espanyols no fumadors pateixen tabaquisme passiu, sobretot per l’exposició al fum en terrasses, segons l’últim estudi entorn de la prevalença del tabaquisme passiu a Espanya que ha realitzat la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) i que s’ha presentat aquest dimecres en roda de premsa.

Així, actualment, el percentatge global de tabaquisme passiu a Espanya, sense sumar les terrasses d’hostaleria, és del 24 per cent. Tanmateix, si s’afegeixen aquests llocs, la xifra ascendeix fins l’esmentat 55 per cent --el 48% dels no fumadors està exposat al fum en aquests llocs-.

D’altra banda, els no fumadors exposats al fum del vaporejo en terrasses és del 38 per cent; si descendeix al 18 per cent el percentatge total quan es resten aquests llocs. Si se sumen les terrasses, la xifra global d’exposició dels no fumadors és del 32 per cent.

Tal com es recull en l’estudi, realitzat a 3.000 persones d’entre 16 i 80 anys, s’entén per tabaquisme passiu l’exposició del no fumador al fum ambiental del tabac. L’actual es tracta del quart estudi que es fa sobre això a Espanya i el primer en 13 anys. Per tant, com a novetat, contempla els nous productes relacionats amb el tabac, tals com el tabac escalfat o els cigarros electrònics.

En total, el 17 per cent de les persones enquestades es declara fumador de cigarros convencionals, sent el grup de 16 a 44 anys el que presenta el percentatge de fumadors més gran. El 10 per cent de les persones entrevistades reconeix ser consumidora de nous productes relacionats amb la nicotina. Aquest percentatge és més gran en persones menors de 24 anys, i pràcticament nul en persones majors de 54 anys. De fet, el consum dels nous productes se situa en un 31 per cent entre els 16 als 24 anys.

Segons l’estudi, en els últims 13 anys, en els quals no hi ha hagut modificació de l’actual legislació reguladora de consum de tabac, la prevalença de tabaquisme passiu ha augmentat lleugerament en diversos entorns: en cases, del 8 al 9 per cent; a la feina, del 6 al 8 per cent; en centres educatius del 6,3 al 7 per cent, i en locals de lleure, del 12 al 15 per cent. Tanmateix, entre 2005 i 2024, el percentatge de tabaquisme passiu global s’ha reduït del 49,5 per cent al 24 per cent.

MÉS REGULACIÓ DELS ESPAIS SENSE FUM

"El tabaquisme passiu continua sent un problema important al nostre país. Els problemes sanitaris que porta són també importants. A més, el tabaquisme passiu per nous dispositius estan produint símptomes de patologies sanitàries importants", ha assenyalat la coordinadora de l’estudi, Inmaculada Gorordo.

Així, l’experta ha destacat que les "restriccions parcials" dels llocs públics no són útils. "Cal fer restriccions totals. No s’ha de parlar de tapar les terrasses amb una coberta i pensar que això és suficient", ha assenyalat, insistint també en la necessitat d’incloure les noves formes de tabaquisme dins de la legislació.

De fet, una altra dada que es desprèn de l’estudi és que el 8 per cent dels espanyols no fumadors respira fum de tabac en el seu lloc de treball, una xifra quatre vegades major en el cas dels professionals d’hostaleria, àmbit en el qual assoleix un 22 per cent. Per aquesta raó, Gorordo també ha urgit a més restriccions del tabac a les terrasses dels bars i restaurants.

Respecte als símptomes i a les malalties que produeix el tabaquisme passiu, el doctor Juan Antonio Riesco, membre de l’equip d’investigació de l’estudi, ha destacat la seua influència en la mala evolució en les malalties obstructives cròniques, amb la presència de símptomes de forma persistent i crònica, aguditzacions freqüents i pèrdua de capacitat pulmonar. També impacta en la malaltia cardiovascular, en la síndrome coronària aguda i es relaciona amb el desenvolupament del càncer del pulmó. "Són tres entitats que s’associen a una pèrdua o a un increment de la mortalitat en aquest perfil", ha advertit.

A més, ha alertat que "ja hi ha dades" de què l’exposició als aerosols dels nous productes de nicotina "produiran alteracions molt similars a què produeix l’exposició passiva al tabac convencional" en l’àmbit de la salut respiratòria, la salut cardiovascular i l’oncologia.

"És imprescindible que es modifiqui l’actual legislació que regula el consum de tabac als llocs públics oberts i tancats, no només per als cigarros convencionals, sinó també en tot el que es refereix a la distribució, publicitat i consum dels nous dispositius amb nicotina", ha reclamat Carlos Jiménez Ruiz, membre del Comitè Científic de SEPAR. "Són dades que precisament avalen la necessitat de fer salts endavant", ha conclòs.