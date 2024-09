Mor l'exalcalde de Marbella Julián Muñoz als 76 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Marbella Julián Muñoz va morir ahir als 76 anys en un hospital de Marbella, on estava ingressat des del 15 de setembre, com a conseqüència de l’empitjorament del càncer que patia. La seua trajectòria política, que va començar com a afiliat al PSOE i va prosseguir al Grup Independent Liberal (GIL), va estar marcada pels escàndols i la seua polèmica gestió al capdavant del consistori de Marbella després de succeir Jesús Gil, de qui va arribar a ser mà dreta. Detingut el juliol del 2006 a compte de la trama de corrupció urbanística destapada en el cas Malaya, va ser condemnat en diversos procediments per delictes de suborn, malversació de fons públics i prevaricació relacionats amb la concessió de llicències il·legals durant els governs municipals del GIL. L’acumulació de totes aquestes causes el va fer ser el regidor amb més procediments penals oberts a Espanya. El seu deteriorat estat de salut el va mantenir fora de la presó però el va portar a l’hospital en diverses ocasions. A banda del càncer que patia, Muñoz va tenir diversos infarts, un ictus i el sucre li havia deixat sense vista un ull, segons va explicar recentment el mateix exalcalde. Muñoz va tenir una relació sentimental amb la cantant Isabel Pantoja mentre era alcalde.