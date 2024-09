Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agències de viatges acreditades han registrat aquest dijous al matí cues a Lleida per reservar viatges de l’Imserso per a la temporada 2024-2025. Les reserves estan disponibles des d'ahir dimecres i fins aquest dijous a través d’agències acreditades, amb la presentació única del DNI. També poden tramitar-se al web www.turismosocial.com, on serà necessari aportar també la clau d’acreditació remesa per l’Imserso al beneficiari. En total s’ofereixen 886.269 places als gairebé tres milions de pensionistes acreditats.

Els preus de les excursions dependran de la destinació i la durada dels viatges, amb una forquilla d’entre uns 120 i uns 330 euros. Aquest any s’ofereixen estades de 10 i 8 dies a Andalusia, Múrcia, País Valencià, Catalunya, illes Balears i les Canàries. També circuits culturals, turisme de naturalesa i viatges a capitals de província, amb estades d’entre quatre i sis dies. Per reservar la plaça és necessari abonar una quantitat fixa que no superarà el 20 per cent de l’import total del viatge.

Aquest pagament s’haurà de completar quaranta-cinc dies abans de l’inici del viatge o en el moment de la reserva si el viatge comença a l’octubre o al novembre i es reserva amb menys de quaranta-cinc dies d’antelació.