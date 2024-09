Comença la venda de viatges de l'Imserso, amb 886.000 places

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Comença la comercialització dels esperats viatges de l’Imserso per a la temporada 2024-2025, per a la qual s’ofereixen 886.269 places als gairebé tres milions de pensionistes acreditats. A Catalunya, les reserves estaran disponibles demà (els acreditats preferents) i dijous a través d’agències de viatge acreditades, amb la presentació única del DNI. També poden tramitar-se al web www.turismosocial.com, on serà necessari aportar també la clau d’acreditació remesa per l’Imserso al beneficiari.

Els preus de les excursions dependran de la destinació i la durada dels viatges, amb una forquilla d’entre uns 120 i uns 330 euros. Aquest any s’ofereixen estades de 10 i 8 dies a Andalusia, Múrcia, País Valencià, Catalunya, illes Balears i les Canàries. També circuits culturals, turisme de naturalesa i viatges a capitals de província, amb estades d’entre quatre i sis dies.Així mateix, per reservar plaça serà necessari abonar una quantitat fixa que no superarà el 20 per cent de l’import total del viatge. Aquest pagament s’haurà de completar quaranta-cinc dies abans de l’inici del viatge o en el moment de la reserva si el viatge comença a l’octubre o al novembre i es reserva amb menys de quaranta-cinc dies d’antelació. La xifra total d’hotels que participen en el programa de viatges de l’Imserso és aproximadament un 5% superior al concurs anterior, malgrat que podran ser més perquè encara no s’ha tancat de forma definitiva la contractació. En concret, Turisme Social, la marca d’Ávoris Corporación Empresarial que gestiona el programa, publica a la seua pàgina web el nombre d’establiments que inclou el programa. No obstant, des del grup turístic van informar que encara no ha acabat de publicar el total dels hotels. “És un treball que es desenvolupa en paral·lel a la publicació dels circuits i els pròxims dies estarà acabat”, ha explicat la companyia.

Oportunitat per fer turisme a preus accessibles

El programa de viatges de l’Imserso ofereix als pensionistes una àmplia oferta turística a uns preus molt accessibles. Inclou allotjament en règim de pensió completa en habitació doble a compartir en hotels seleccionats (a les capitals de província l’allotjament és de mitja pensió); transport d’anada i tornada en el mitjà de transport programat, des de la capital de província de la persona usuària fins a l’hotel de destinació; una pòlissa d’assegurança col·lectiva; i un servei de medicina general, complementari de la Seguretat Social.