L’OCU adverteix de presència d’olis derivats del petroli per sobre del límit recomanat en 2 bàlsams labials

Una anàlisi de 12 bàlsams labials realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela la presència d’impureses tòxiques (MOSH), associades a l’ús d’olis minerals derivats del petroli com a agents hidratants, per sobre del límit màxim recomanat per Cosmetics Europe, la patronal europea de la indústria cosmètica, als bàlsams Leti 'Balm Repair Fluido' i Neutrogena 'Protector Labial’.

L’OCU recalca que la presència de MOSH en alguns d’aquests bàlsams "confirma la importància d’abandonar l’ús d’olis minerals com a agents hidratants als bàlsams labials" ja que la seua ingesta, "encara que sigui en petites quantitats, suposa un risc per a la salut".

Els olis minerals són una complexa barreja de substàncies derivades del petroli, molt utilitzats en cosmètica per la seua gran funcionalitat. Són ingredients segurs, l’ús dels quals està permès per la norma europea sobre cosmètics (1223/2009), encara que aquesta llei exigeix que es conegui l’historial de refinació i es comprovi que no hi ha substàncies tòxiques.

En concret es refereix a MOSH i MOAH, unes impureses generades per un deficient refinament de l’oli, que poden ser tòxiques si arriben a ingerir-se. Els MOSH s’acumulen en teixits, nòduls limfàtics, melsa i fetge i poden ocasionar microgranulomes.

La resta dels bàlsams analitzats per l’OCU fan servir al seu lloc olis o ceres d’origen natural, el risc de toxicitat de les quals en cas d’ingerir-se és menor. Una tendència molt positiva, si es té en compte que fa només sis anys la majoria dels bàlsams analitzats contenia algun tipus de derivat del petroli, segons OCU.

D’altra banda, l’OCU ha detectat uns altres dos ingredients que també podrien plantejar problemes que són: el filtre ultraviolat Ethylhexyl Methoxycinnamate, qüestionat perquè podria alterar el sistema hormonal. Aquest filtre el conté el bàlsam Blistex Classic Lip protection. I les fragàncies que es declaren en l’etiquetatge perquè els consumidors o persones al·lèrgiques puguin detectar-les abans d’adquirir el producte. Tots els productes analitzats contenien perfums, però només quatre manquen de fragàncies al·lergògenes: les d’Avène, Yves Rocher, A-Derma i La Roche Posay.

A més, l’OCU assenyala que l’etiquetatge és molt millorable a diversos productes: Yves Rocher Baume à Lèvres Karité, que no inclou la llista d’ingredients i l’única manera de consultar-la és al web del fabricant o a la botiga.

Així mateix, apunta que l’impacte ambiental de l’envàs també ha de millorar en alguns d’aquests bàlsams labials. OCU observa un excés d’embalatge, com capses de cartró, embolcalls de plàstic o ambdós.

En qualsevol cas, respecte a la presència de MOSH als protectors labials, encara que el seu ús s’ha restringit notablement, OCU demana que es legisli i controli la seua presència per part de les autoritats sanitàries, sobretot tenint en compte que existeixen alternatives igualment hidratants amb un menor risc per a la salut.

Mentrestant, OCU recomana triar productes labials sense derivats del petroli. Per identificar-los, s’ha de consultar la llista d’ingredients i evitar aquells que continguin alguns d’aquests compostos: Microcrystalline Wax, Hidrogenated Microcrystalline Wax, Ceresin, Ozokerite, Paraffin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum o Synthetic Wax.