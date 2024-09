Port Aventura aposta per la por amb noves atraccions per a Halloween

Imatge de l’interior de l’atracció 'Hysteria in Boothill'.PortAventura

Port Aventura presenta una nova experiència aterridora amb la seua atracció Hysteria in Boothill, que ja han provat unes 10.000 persones des del seu llançament a l’agost. Ambientada en una casa abandonada del vell Oest americà, aquesta atracció es converteix en una de les principals novetats de la temporada de Halloween, que va començar el 21 de setembre.

Els visitants poden unir-se a una sessió d’espiritisme conduïda per Madame Bladsky, per intentar contactar amb els esperits de la família McGregor. Amb les ulleres de realitat mixta Meta Quest 3, els participants viuran una experiència immersiva que barreja realitat i món sobrenatural. Aquesta activitat tindrà un cost addicional de set euros per persona.

A més, per a la temporada de Halloween, Port Aventura també estrena un nou passatge del terror: La Llegenda del Rei Caníbal, situat al temple d’Angkor. Els visitants hauran de superar proves mentre s’enfronten a un exèrcit de mones salvatges.