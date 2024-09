Una supervivent de prostitució: “Espanya és un país proxeneta”

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Com a supervivent del sistema prostitucional tinc dos objectius: mostrar al món la dura realitat de la prostitució i, sobretot, educar els joves. A elles perquè no siguin futures dones prostituïdes i a ells perquè no siguin futurs depredadors sexuals compradors de sexe. La clau està en l’educació”, va assegurar Kamila Ferreira, autora del llibre ‘España, la Tailandia europea’, qui va lamentar que “Espanya és un país prostituïdor i proxeneta i no podeu acceptar normalitzar-ho”.