“La prostitució és explotació sexual”

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria treballa en una nova ordenança per lluitar contra la prostitució. Així ho va assegurar ahir la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, en el transcurs de la jornada Prostitució i explotació sexual de dones, nens i nens, que es va celebrar al Teatre Municipal de l’Escorxador i va reunir unes 150 persones. Valls va assegurar que “és important transmetre el missatge, des d’una perspectiva de la vulneració dels drets humans, que la prostitució és una forma de violència sexual i genera una desigualtat estructural que pateixen les dones i les nenes, especialment les més vulnerables econòmicament, com les dones migrants i en risc d’exclusió social”. En aquesta mateixa línia es va expressar la Comissionada de l’Alcaldia per a les Polítiques Feministes, Verònica Martínez, que va afirmar que “tenim clar que no existeix el consentiment quan hi ha una vulneració dels drets humans i una desigualtat” i que “sense demanda no hi hauria oferta”.

La jornada va començar amb una ponència de Kajsa Ekis Ekman, periodista i escriptora sueca que s’ha convertit en un referent de l’activisme contra la prostitució. “A Suècia tenim una llei abolicionista que prohibeix la compra de serveis sexuals, un model que ens ha anat molt bé i que han seguit altres països com França i Noruega”, va explicar Ekman, que va reivindicar, alhora, que “no pot ser que sigui legal comprar sexe mentre hi ha una llei que diu que la violació és il·legal i que només sí és sí” i que “la prostitució és una de les pitjors formes d’explotació”.

Sensibilitzar la població sobre els efectes de la prostitució com a forma de violència sexual

Sobre les mesures que s’haurien de prendre per erradicar aquesta pràctica, va dir que “crec que s’hauria de fer una llei abolicionista a nivell estatal per multar el bagasser, el proxeneta i la terceria locativa, perquè no pot ser legal llogar un local perquè es facin compres de sexe. Però a nivell municipal també es pot fer una ordenança contra la prostitució, com ha fet Sevilla”. La jornada també va donar veu a dos supervivents de prostitució, Sonia Sánchez (autora del llibre Ninguna mujer nace para puta)i Kamila Ferreira (autora d’España, la Tailandia europea), les quals van compartir la seua experiència personal i van obrir un diàleg amb el públic.

Una supervivent de prostitució: “Espanya és un país proxeneta”

“Com a supervivent del sistema prostitucional tinc dos objectius: mostrar al món la dura realitat de la prostitució i, sobretot, educar els joves. A elles perquè no siguin futures dones prostituïdes i a ells perquè no siguin futurs depredadors sexuals compradors de sexe. La clau està en l’educació”, va assegurar Kamila Ferreira, autora del llibre España, la Tailandia europea, que d’altra banda va lamentar que “Espanya és un país prostituent i proxeneta i no podeu acceptar normalitzar-ho, això”.