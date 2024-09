Mor Maggie Smith, actriu de 'Harry Potter', als 89 anys

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu britànica Maggie Smith, coneguda pels seus papers a les pel·lícules de Harry Potter i la telesèrie Downton Abbey, entre d’altres, va morir als 89 anys, va informar ahir la seua família. En un comunicat, els seus fills Toby Stephens i Chris Larkin van precisar que la seua mare “va morir pacíficament” a l’hospital. “Amb gran tristesa hem d’anunciar la mort de la dama Maggie Smith”, van escriure els seus dos fills, referint-se a ella pel títol de “Dame” que va rebre de la reina Elisabet II el 1990 i que és l’equivalent femení del de “Sir”.

Nascuda el 1934 a l’est de Londres, Smith va ser una llegenda del cine i el teatre britànics, així com també la televisió, i va guanyar dos Oscars durant la seua carrera. Durant la seua llarga trajectòria de més de sis dècades, que va començar el 1952, l’actriu va demostrar la seua versatilitat en nombrosos papers molt variats i va ser coneguda especialment per la seua gràcia per a la comèdia. Amb 67 anys li va arribar una altra gran oportunitat professional, gràcies al paper de la professora Minerva McGonagall a Harry Potter i la pedra filosofal (2001) i la resta de la saga màgica, un personatge que J.K. Rowling va voler que interpretés ella. Durant els seus més de seixanta anys de carrera, va desenvolupar a la perfecció l’art d’escenificar l’elegància, la fredor i la supèrbia anglesa i va destacar per les seues interpretacions humorístiques de dones excèntriques i controladores. En el seu prolífic palmarès, Smith compta amb dos premis Oscar, tres Globus d’Or i set premis BAFTA, inclòs un d’especial a la seua carrera, l’honor més gran que atorga l’acadèmia britànica de cine i televisió. Considerada un tresor nacional al Regne Unit, va ser de les poques actrius britàniques que van saber fer també el salt a l’altre costat de l’Atlàntic i va aconseguir triomfs tant a Broadway com a Hollywood, entre els quals destaquen la seua actuació d’excèntrica professora Jean Brodie a Plenitud de la senyoreta Brodie, que li va valer la seua primera estatueta daurada el 1970. Smith va protagonitzar l’etapa professional més activa als 60 i 70 i es va convertir en una de les actrius britàniques amb més projecció gràcies a aclamades interpretacions en pel·lícules com Dones a Venècia (1967), Viatges amb la meua tia (1972) i California Suite, per la qual va aconseguir el seu segon Oscar com a actriu de repartiment i el Globus d’Or el 1979.