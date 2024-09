El Museu de Montserrat repassa mil anys d'història a través de l'art

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu de Montserrat va inaugurar ahir l’exposició Montserrat, mil anys d’art i història, que s’emmarca en la celebració del mil·lenari del monestir i que repassa la seua història a través de l’art.

S’hi mostren peces fins ara poc vistes pel públic, com el Llibre Vermell, un còdex que data del 1399 i que feia 30 anys que no s’exhibia, o inèdites com una rèplica de la Moreneta, amb un vestit amb brodats d’or i pedreria.