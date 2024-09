Alcoletge recull 900 kg de pomes a la Marató #JoEspigolo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de voluntaris van recollir ahir més de 900 quilograms de pomes en un camp d’Alcoletge prèviament recol·lectat, en el marc de la quarta Marató #JoEspigolo per a l’aprofitament alimentari. Hi van participar la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, acompanyada pel director general d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia. També hi van ser el xef lleidatà Gonzalo Ferreruela, la presidenta de la Fundació Espigoladors, Mireia Barba, i l’alcalde d’Alcoletge, Josep M. Gras. L’espigolada d’Alcoletge forma part d’un total de sis accions simultànies organitzades a tot el país per la Fundació Espigoladors al costat del departament d’Agricultura. L’activitat d’espigolar consisteix a recol·lectar als camps, previ acord amb els seus propietaris i amb la col·laboració de voluntaris, les fruites i verdures que, ja sigui per motius estètics, baixades de preu o excedents de producció, no hagin tingut sortida comercial.

Els productes recollits es faran arribar a entitats socials perquè els facilitin a persones en situació vulnerable. Per la seua part, Gil va assenyalar que la iniciativa “neix d’un ferm compromís social, ambiental i territorial”, mentre que Gòdia va destacar que cada ciutadà europeu malbarata 127 quilograms d’aliments a l’any, per la qual cosa va fer una crida a la sensibilització de la ciutadania davant d’aquesta situació.