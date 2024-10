Agramunt professionalitza la Fira del Torró estrenant una acadèmia de formació

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Agramunt aposta per professionalitzar la Fira del Torró. Ho farà estrenant l'Acadèmia del Torró, una jornada de formació adreçada a estudiants del sector a Lleida que se celebrarà el divendres 11 d'octubre a l'Aula del Gust amb més de 60 participants i amb professionals de renom com Zoe Valero que parlarà de tradició; David Gil que se centrarà en innovació, i Josep Maria Ribé que explicarà com introduir el torró a la pastisseria. Aquesta és una de les principals novetats de la 35a edició de la Fira del Torró de la Xocolata a la Pedra d'Agramunt que se celebrarà els dies 12 i 13 d'octubre. Una altra novetat és la celebració en el marc del certamen de la final del primer Campionat Nacional Torró Creatiu Mestre Àngel Velasco organitzat per Torrons Vicens amb els cinc finalistes: Noelia Castro, Marcos Dias, Eric Ortuño, Jordi Grau i Arnau Triola.

La directora de la Fira, Tamara Lombardo, ha destacat que “aquesta 35a edició es presenta amb moltes novetats, tenim molts projectes que per fi veuen la llum, dos d'ells de grans, l'Acadèmia del Torró amb la voluntat de professionalitzar el certamen i d'oferir un espai de formació a joves estudiants del món de l'hostaleria i la pastisseria perquè vegin la potencialitat del món del dolç, i el campionat organitzat per Torrons Vicens que ens portarà cinc professionals d'alt nivell de tot l'Estat espanyol que competiran per presentar el millor torró creatiu”.

Per la seva part, l'alcaldessa, Sílvia Fernàndez, ha defensat que "la Fira del Torró és un dels principals aparadors d'Agramunt i un dels principals pols d'atracció turística".

El certamen reunirà més de 180 expositors, entre els 20 del Pavelló Dolç, els 31 del Pavelló Agroalimentari i 130 parades de productes alimentaris i artesanals distribuïdes als carrers. Aquestes darreres s'han pogut incrementar perquè s'ha guanyat espai en coincidir el dia 12 al dissabte i ser festiu. Al Pavelló Dolç hi haurà l'Aula del Gust amb demostracions de professionals del sector com Saray Ruiz, Alexis García o Alberto Machado, i al Pavelló Agroalimentari hi haurà l'Aula del Tast amb degustacions a càrrec de més de 15 productors, una de les quals serà de productes sense gluten d'un obrador del Palau d'Anglesola. Repetirà novament l'Aula de la Xocolata i el Vi a l'Espai Guinovart amb maridatges de xocolates i vins de la DO Costers del Segre oferint de nou un tast a cegues.

Altres espais seran La Cuita, on es podrà veure el procés de cuita del Torró d’Agramunt; l'Espai Cuinetes, amb activitats renovades i tallers gastronòmics pedagògics amb productes de l'horta del territori i elaboració de dolços i sortits amb La Cistella de Montgai i Txica dxef. I finalment Les Foodgonetes amb foodtrukcs i concerts a la plaça Fondandana i la plaça del Mercat. Aquest darrer espai estrenarà espectacles infantils a les tardes tenint en compte que ja acull jocs familiars.

La inauguració de la fira anirà a càrrec del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, dissabte dia 12 a les 10.30 hores, mentre que dissabte a la tarda visitarà el certamen el president del Parlament, Josep Rull. Com ja és tradició, la fira acabarà diumenge dia 13 al vespre amb la proclamació del Torronaire d’Honor que en la seva 23 edició serà per a Ramon Puig Vicens.

El cap de setmana Agramunt també acollirà la 21a Transiscar, la 34a Cursa del Torró i diferents propostes a les jornades del patrimoni.

Com és habitual, els torronaires d'Agramunt presentaran les seves novetats i donaran la pistolada de sortida a la nova campanya que encaren amb il·lusió i optimisme. Tant Zoe Valero de Torrons Fèlix com Àngel Velasco de Torrons Vicens han reconegut que el preu de la matèria primera ha pujat, especialment el del cacau, encara que han coincidit que malgrat modificar els preus, han assumit part del cost per tal que tothom pugui gaudir dels seus torrons.