Elisabet II tenia càncer d’ossos i sabia que es moriria, segons Boris Johnson

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La reina Elisabet II d’Anglaterra s’estava morint de càncer d’ossos, una malaltia que mantenia en secret, assegura l’exprimer ministre britànic Boris Johnson en les seues memòries, de les quals els mitjans britànics estan publicant extractes.

Elisabet II tenia 96 anys i era la monarca amb el regnat més llarg del Regne Unit quan va morir el 8 de setembre de 2022 a Balmoral, el seu castell a Escòcia. Segons el certificat oficial de defunció, Elisabet II va morir de "causes naturals", però Johnson va escriure a les seues memòries, titulades "Unleashed" i que es publicaran pròximament, que la monarca tenia càncer d’ossos i era conscient que el seu temps estava a punt d’acabar-se.

En un extracte de les seues memòries, publicades en mitjans com The Mail on Sunday, va descriure l’última vegada que la va veure amb vida quan va renunciar formalment, dos dies abans de la seua mort.

"Edward Young, el seu secretari privat, va intentar preparar-me", va escriure Johnson. "Sabia des de feia un any o més que tenia una patologia de càncer d’ossos, i els seus metges estaven preocupats que en qualsevol moment pogués entrar en un declivi brusc", diu l’exprimer ministre, segons els extractes que també publica la revista "Newsweek". "Ha empitjorat força durant l’estiu", va dir. I després el secretari va trucar a la porta i em va fer passar al saló de Sa Majestat", continua en el seu relat el polític.

"Bon dia, Primer Ministre, va dir la monarca, i quan ens vam asseure un davant l’altre als sofàs de color blau verdós, vaig poder entendre immediatament el que Edward volia dir". "Semblava pàl·lida i més encorbada, i tenia blaus foscos a les mans i els canells, probablement de degotejos o injeccions."

"Però la seua ment, com Edward també havia dit, estava completament intacta per la malaltia i de tant en tant en la nostra conversa encara mostrava aquest gran somriure blanc amb la seua sobtada bellesa que aixecava l’ànim", prossegueix el polític britànic.

"Com Edward Young em va explicar més tard", va escriure Johnson, "ella ho sabia tot (sobre la malaltia) l’estiu que s'havia de morir, però estava decidida a aguantar i complir amb el seu últim deure: supervisar la transició pacífica i ordenada d’un govern al següent, i, va esperar-se per afegir un altre primer ministre sortint al seu rècord".

El polític del Partit Conservador no és la primera persona que declara públicament que la reina tenia càncer. L’historiador real Gyles Brandreth ho va explicar en un llibre, recorda la revista Newsweek.

La mort d’Elisabet II es va produir tot just dos dies després d’haver mantingut una audiència a Balmoral amb la llavors primera ministra britànica, Liz Truss, que va estar precedida d’una altra en la qual Boris Johnson li va comunicar que renunciava al càrrec.