El restaurant La Roca del Corb ja té nova ubicació després de quedarse sense local, sense nom i sense la seva imatge

Els responsables del restaurant La Roca del Corb ja tenen nou projecte culinari. Després que el propietari de la que ha estat casa seua durant els darrers set anys els comuniqués que havia venut l’espai del carrer Alfred Perenya de Lleida, havia registrat com a seu el nom i que tenien un mes per recollir els estris, Mari Cruz Valdivia i la seua parella Joan Pau Jorge Orte, guanyadors de l’edició lleidatana del programa de TV3 Joc de Cartes del 2023, es faran càrrec ara del restaurant El Jardí, a la partida Pinyana d’Alguaire.

Dilluns passat va ser el seu últim dia al capdavant de La Roca del Corb i van explicar a aquest diari que “obrirem el nou restaurant com més aviat millor, amb ganes, il·lusió i, sobretot, molta força”. Segons Valdivia, “la idea és apujar la persiana el dia de Tots Sants, com més aviat millor. Ens movem a una altra ubicació i amb un altre nom, però de moment mantindrem la carta i continuarem fent el que hem fet sempre”. També va agrair als clients el seu suport, assegurant que “això només és una aturada, però tornarem més forts que mai”.

A començaments d’aquest any, La Roca del Corb es va alçar com a guanyador del programa Joc de Cartes, que va orquestrar un duel entre cuina tradicional i creativa. L’establiment regentat per Valdivia i Orte des del 2017 es va imposar en un enfrontament en el qual també van competir el Presseguer, l’Espai Insòlit i Gaudium, tots a Lleida ciutat. Amb un menú en el qual es van oferir plats com a carpaccio de vaca, formatge Ermesenda d’Eroles gratinat, steak tartar, entrecot de bou, costelles, pastís de formatge o carpaccio de pinya, La Roca del Corb va aconseguir la puntuació més alta i es va emportar el primer premi de 5.000 euros.