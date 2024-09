Un restaurant de Lleida es queda d'una dia per l'altre sense local, sense nom i sense la seva imatge

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

De la nit al dia, els responsables del restaurant La Roca del Corb, situat al carrer Alfred Perenya de Lleida i guanyador de l’edició lleidatana del programa de TV3 Joc de Cartes del 2023, s’han assabentat que han de recollir els seus estris perquè el propietari del local s’ha venut l’espai i, a més, s’ha quedat el nom de l’establiment.

Així ho va explicar ahir a SEGRE Joan Pau Jorge Orte, cuiner i actual responsable del restaurant. Segons va assenyalar, fa una setmana van rebre un burofax del propietari del local, en el qual porten amb el restaurant des de fa gairebé set anys, per informar-los que l’havia venut i que, per tant, havien d’anar-se’n abans del 15 d’octubre. “Al contracte hi ha una clàusula, amb una lletra molt petita, en la qual indica que quan el propietari vengui el local, ens n’hem d’anar”, va explicar.

Tanmateix, el que no sabien és que el mes de maig passat el mateix propietari havia registrat com a propis tant el nom com el logo del restaurant. “No estaven registrats, i el nom feia anys que existia però el logo és nostre, ens el va fer un amic. Estem molt dolguts”, va denunciar.

Així mateix, va afegir que el propietari els va donar l’opció de comprar el local, però va lamentar que han tingut molt poc temps. “Ens ho hem trobat tot de cop i en un mes hem de marxar. Ja hem començat a buscar una nova ubicació, en la qual començarem amb un altre nom, clar, situació de què hem volgut informar els nostres clients.”

Així, Orte, juntament amb la seua parella i sòcia Mari Cruz Valdivia, han informat de la situació a través de les xarxes socials i també amb un cartell a la porta del restaurant. “Seguirem en una altra ubicació i amb un altre nom però mantindrem el que hem fet sempre, i els nostres clients ja ens han dit que aniran on siguem, i això ja és una recompensa, perquè demostra que estem fent bé les coses”, van destacar.