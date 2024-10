La consellera d'Igualtat, Eva Menor, visita Lleida i Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, va fer ahir la seua primer visita institucional a la Paeria de Lleida, on es va reunir amb els membres de la corporació municipal i va firmar al Llibre d’Or del consistori. L’alcalde Fèlix Larrosa, que va presidir la recepció al migdia, va explicar a Menor que “la Paeria és una institució molt feminitzada, amb més regidores que regidors”, També va destacar que en l’actual mandat totes les representacions dels grups municipals recauen en dones. Abans de la recepció institucional, la consellera també es va reunir a la Paeria amb un grup d’empresaris de diferents organitzacions i representants sindicals.

En la visita a Ponent, la consellera d’Igualtat i Feminismes també va fer parada a Balaguer, on va ser rebuda per l’alcaldessa, Lorena González. A la plaça Mercadal, Menor va poder visitar el Punt Lila de la ciutat. Durant la seua reunió amb l’equip de govern municipal, va ressaltar la importància del món local en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. Va parlar dels municipis com “el veritable motor de transformació”, mentre va assegurar que són aquests els que coneixen la realitat en primera persona dels seus ciutadans i els problemes que els preocupen. Així mateix, Menor va assenyalar que un dels principals objectius del seu departament és erradicar la violència masclista. “Com a societat no ens podem permetre les dades tan impactants que tenim a Catalunya”, va apuntar. Altres objectius de la conselleria són aconseguir la igualtat real de les dones en l’accés al món laboral i eliminar les discriminacions de tot tipus perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, segons va apuntar Menor, que també va firmar el Llibre Verd de la capital de la Noguera.