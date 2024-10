Més de 120 lleidatans amb discapacitat intel·lectual esperen una plaça residencial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 123 lleidatans amb discapacitat intel·lectual són en llista d’espera per a una plaça en una residència o una llar residencial, mentre que 62 esperen per accedir al servei ocupacional d’inserció i 32, de teràpia ocupacional. Dincat va presentar ahir el Segon informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, en el qual van denunciar que el col·lectiu pateix desigualtat, discriminació i vulneració de drets. A les comarques lleidatanes, hi ha 5.235 persones amb discapacitat intel·lectual, fet que en suposa 12 per cada 1.000 habitants. Segons l’estudi, la taxa de cobertura dels serveis residencials el 2022 es mantenia en el 12% a Catalunya. El Pla d’Urgell és la comarca amb la taxa més alta de la província, amb 35,84%, i la Val d’Aran la més baixa, del 4,55%. Durant la presentació, Dincat va assenyalar que només una de cada deu persones amb discapacitat intel·lectual té feina; que el nombre d’usuaris dels serveis d’atenció precoç s’han multiplicat per deu, i que una de cada tres dones amb discapacitat intel·lectual no ha anat mai al ginecòleg. Per això, reclamen definir una estratègia global d’inserció laboral o actualitzar la cartera de serveis per garantir la inclusió i el respecte dels drets.