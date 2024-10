El renàixer de la Big Ben

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La discoteca Big Ben de Golmés iniciarà dissabte un nou capítol de la seua història, després de nou anys tancada. Serà a partir de les 11 de la nit quan aquest mític temple del lleure tornarà a obrir les seues portes amb la previsió de rebre més de 5.000 persones. Les entrades en línia ja s’han esgotat i només queden les disponibles en taquilla, que es podran comprar a partir de les 9 de la nit. Serà a la 1 de la matinada quan començarà el concert de Safri Duo a la sala principal, la Plató, un grup que ja va actuar en aquest mateix espai el 2001.

Estaran obertes tres sales més: en el Planetari hi haurà música per als més joves, que podran ballar dembow i reggaeton, amb la dj Neus González; la zona Club per als amants del techno, i la sala Univers per als nostàlgics del pop i clàssics, des d’Abba a Sonia i Selena, amb el dj Jorge La Suerte.

Serà una gran nit d’emocions i sorpreses garantides. Entre les novetats tecnològiques que s’estrenaran durant la vetllada hi ha els braçalets cashless: per pagar les consumicions i amb diferents punts de càrrega. Així mateix, a tota la discoteca s’admetrà el pagament amb targeta i les seues variants, segons va explicar Romina Andrioli, de recursos humans de Búnquer Bar. Hi haurà aparcaments per a les persones amb entrada i també un pàrquing VIP. L’organització primarà la seguretat i per garantir una correcta entrada s’han habilitat carrils d’accés. Per a la jornada es comptarà amb unes 40 persones entre controladors i vigilants, el triple del que marca la normativa.