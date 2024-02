La discoteca Big Ben ja té data d'obertura: així es podran aconseguir les entrades

detail.info.publicated Redacció

Creat: Actualitzat:

Després de nou anys reobre la discoteca Big Ben de Mollerussa. La data assenyalada és el dia 5 d'octubre d'aquest any, dia que la mítica sala comptarà de nou amb les quatre sales obertes al complert, cadascuna tindrà el seu ambient musical. Així, a la Sala Plató sonarà música dels anys 90 i 2000, a la Sala Planetari música de la dècada dels vuitanta, a la Sala House màquina i techno mentre que la Sala Univers estarà dedicada a èxits del pop espanyol.

Les entrades per accedir al recinte es posaran a la venta divendres 23 de febrer a les 20:00h a través de la web de Ticketmaster. L'organització ha dissenyat un pack de quatre entrades per a les primeres sessions d’aquest any, que inclouran dues consumicions per cadascuna i seran vàlides per a les sessions del dia 5/10, 9/11, 5/12 i 7/12. Les entrades no seran nominals i el preu serà de 39 euros per entrada (156 el pack total).

Actualment s'estan completant les obres de conservació i adequació de la discoteca per tal de millorar l’estalvi energètic en +30% en tot el recinte. Per a l’obertura comptarem amb tecnologia audiovisual de pantalles corregudes que emetran imatges en 3D i també amb el funcionament de la làmpada.