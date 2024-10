La plaça Ricard Viñes va acollir ahir l'activitat 'Mou peça per la salut mental', per sensibilitzar sobre els problemes de salut mental

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida, el Sant Joan de Déu Terres de Lleida i l’Acadèmia d’Escacs Josep Oms van organitzar ahir per tercer any consecutiu l’activitat Mou peça per la salut mental, una trobada de jugadors d’escacs a la plaça Ricard Viñes amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre). L’acte lúdic, obert a tota la ciutadania, tenia com a objectiu conscienciar sobre la importància de la salut mental i trencar l’estigma que pateixen les persones amb aquestes problemàtiques. “La malaltia mental continua comportant moltes vegades connotacions negatives i no realistes.

Per això és important mostrar a la població que és una cosa que ens pot passar i normalitzar-ho, perquè les persones afectades no hagin de patir els efectes d’una societat que no les entén”, va explicar Carme Sarret, coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC), un espai terapèutic en l’entorn comunitari que atén actualment unes 120 persones amb trastorns mentals greus. “Vivim en una societat en la qual de vegades és difícil gestionar emocions com la frustració. Hi ha factors socials que estan canviant el model de persones que atenem, però el cert és que la gent s’atreveix a demanar ajuda abans, cosa que és positiva”, va assegurar Sarret.

Per la seua part, la directora mèdica de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Ester Castan, va assenyalar que “arran de la pandèmia els problemes de salut mental van passar a ser el primer eix d’atenció de les institucions sanitàries, en el sentit que es va quadruplicar el nombre d’urgències psiquiàtriques en menors, es van disparar els trastorns de conducta alimentària en edats precoces i també els problemes d’autolesió i conductes de risc suïcida. Aquesta situació va fer que des del departament de Salut i des del mateix Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del Sant Joan de Déu Terres de Lleida s’apliquessin mesures de suport i de millora per atendre aquests menors i les seues famílies”.

Durant tota la tarda, la plaça Ricard Viñes va acollir un tauler gegant d’escacs i taules amb partides simultànies, amb la col·laboració del gran mestre d’escacs Josep Oms, així com usuaris del Sant Joan de Déu i el SRC.