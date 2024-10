La pel·lícula 'Casa en flames' arribarà a Netflix el 23 d'octubre

Una imatge de 'Casa en flames'.Cedida a l'ACN per VerCine.

'Casa en flames', dirigida per Dani de la Orden, arribarà el pròxim 23 d'octubre a Netflix. Es tracta del film en català més taquiller de la història de l'Estat que a finals de setembre ja acumulava 2.690.328 euros, una xifra superior a la recaptació del film 'Pa negre', dirigida per Agustí Villaronga. El mateix mes es va coronar com la pel·lícula en català més vista dels últims deu anys a Catalunya, amb 270.599 espectadors.

Aquesta comèdia dramàtica gira al voltant de la reunió d'una família un cap de setmana a la Costa Brava. La protagonista està emocionada perquè podrà veure a tots els seus membres. Divorciada fa temps, el seu ex té una nova parella, els seus fills han crescut i fa temps que fan la seva vida sense fer-li cap cas.