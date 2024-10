Retiren del mercat dos cosmètics bronzejadors per risc greu per a la salut

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat el cessament de comercialització, la retirada del mercat de les unitats distribuïdes i la recuperació de les unitats adquirides per les persones usuàries de tots els lots dels cosmètics Arual Activador Solar i Kream Bloody Mary Intensificador del Bronzejat. L’Agència ha pres aquestes mesures a causa que no és possible garantir l’ús segur d’ambdós productes, ja que poden presentar un risc greu per a la salut.

En el cas d'Arual Activador Solar, comercialitzat per Productes de Cosmética Profesional S.L, l’AEMPS ha requerit de manera voluntària aquestes mesures perquè després de la revisió de l’avaluació de seguretat del cosmètic, s’ha confirmat que la persona responsable no ha aportat cap estudi d’estabilitat que permeti establir una data de caducitat o període després de l’obertura (PAO), així com garantir les condicions segures de transport, emmagatzematge i conservació.

El proveïdor de la matèria primera amb funció activadora del bronzejat afirma que "resulta imprescindible l’advertència que l’Accelerador del Bronzejat no té cap poder filtrant de radiacions ultraviolades, per la qual cosa ha d’anar sempre acompanyat d’un filtre solar". No obstant, l’esmentada advertència no figura en l’etiquetatge del producte.

En l’avaluació de seguretat del producte no s’ha tingut en compte la utilització conjunta del producte juntament amb un protector solar, quan això és un requisit previst pel proveïdor de la matèria primera amb funció activadora del bronzejat. En paral·lel, l’AEMPS ha revisat l’informe de l’avaluació de seguretat del cosmètic Kream Bloody Mary Intensificador del Bronzejat, comercialitzat per Kream JJB, S.L., i ha detectat els següents incompliments:

Existeixen discrepàncies entre la composició real del producte i la llista d’ingredients que figura en el seu etiquetatge. El producte no ha estat sotmès a cap estudi d’estabilitat que permeti establir una data de caducitat o període després de l’obertura (PAO), així com garantir les condicions segures de transport, emmagatzematge i conservació.

El proveïdor de la matèria primera amb funció activadora del bronzejat també afirma que "resulta imprescindible l’advertiment que l’Accelerador del Bronzejat no té cap poder filtrant de radiacions ultraviolades, per la qual cosa ha d’anar sempre acompanyat d’un filtre solar." No obstant, l’esmentada advertència no figura en l’etiquetatge del producte.

Així mateix, en l’avaluació de seguretat del producte no s’ha tingut en compte la utilització conjunta del producte juntament amb un protector solar, quan això és un requisit previst pel proveïdor de la matèria primera amb funció activadora del bronzejat.

L’article 3 del Reglament (CE) Núm. 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, estableix que els productes cosmètics que es comercialitzin seran assegurances per a la salut humana quan s’utilitzin en les condicions normals o raonablement previsibles d’ús. L’Agència ha informat sobre aquestes mesures les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.