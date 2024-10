Un hostal històric de Torà, fundat l'any 1890, a punt de tancar

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El centenari Hostal Jaumet de Torà haurà de tancar si no troba un emprenedor capaç de liderar aquest projecte familiar que té 134 anys de trajectòria ininterrompuda. En l’actualitat porta el projecte Laia Marimon amb el suport del seu pare, l’històric restaurador Jaume Marimon. Per a ells, “tancar seria l’última opció, però si no aconseguim un relleu ens hi veurem obligats”, comenten.

Fa anys que el negoci no pot resoldre el problema de la falta de personal. Asseguren que “no trobem treballadors perquè la gent vol fer festa els caps de setmana, que és quan més treballem”. Segons Jaume Marimon, l’hostal s’ha adaptat als nous temps, ja que “no som només un restaurant a peu de carretera, sinó que hem aconseguit una bona clientela fixa tant local com de turistes”.

El projecte familiar ha entrat dins del programa Repoblem.cat que impulsa la Diputació perquè emprenedors recuperin de forma innovadora i sostenible els pobles del territori de Lleida. Fundat el 1890, la història de l’Hostal Jaumet explica en certa manera com naixien gairebé totes les fondes de fa un segle.

Jaume Closa va comprar unes terres a l’entrada de Torà per fer unes quadres per a animals d’arrossegament. Cobrava pels serveis de “morro i estaca”. El pas de viatgers demanava alguna habitació i inicialment en va construir tres. Així va començar la història de la fonda de Torà.