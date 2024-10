El Museu de l’Art Prohibit del lleidatà Tatxo Benet, premiat als Tiqet

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu de l’Art Prohibit, obert a l’octubre de l’any passat a Barcelona per l’empresari i mecenes lleidatà Tatxo Benet, va ser guardonat ahir com la millor joia oculta a la gala dels Remarkable Venue Awards (RVA) 2024, elegit per la votació del públic. L’acte, organitzat per Tiqet, la plataforma líder de venda d’entrades online per a museus i atraccions, es va celebrar dimarts a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Els RVA van ser creats el 2017 per premiar als locals i equipaments que ofereixen experiències excepcionals i un servei excel·lent als visitants.

El premi principal, el de millor monument del món, va ser per a la Sagrada Família, el més visitat de tot Espanya. Així mateix, el Museu Nacional d’Art de Catalunya va ser reconegut com el millor museu.

En l’acte van destacar també altres guanyadors, també per votació popular, com el Flamenco Tablao Torres Bermejas (Madrid), que va rebre el premi a la millor activitat i Isla Mágica (Sevilla), guardonat com a millor experiència en família.