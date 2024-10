Més avenços contra l'ELA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou estudi de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha descobert que les persones diagnosticades amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) d’inici recent presenten una abundància més alta de bacteris fusobacteris i acidobacteris. Aquesta troballa suggereix que el microbioma intestinal podria ser determinant en la investigació de noves estratègies per al diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia neurodegenerativa. La investigació, liderada pel grup de Fisiopatologia Metabòlica de Lleida en col·laboració amb el servei de Neurobiologia de l’Hospital de Bellvitge, s’ha publicat a la revista Scientific Reports.

A l’estudi van participar 16 persones amb ELA, que van ser comparades amb 12 individus sans. L’objectiu era avaluar les diferències en el microbioma intestinal de pacients diagnosticats entre els 6 i 15 mesos després de l’aparició dels primers símptomes. “Aquesta investigació evidencia que els pacients amb ELA presenten característiques diferents en el seu microbioma intestinal, especialment pel que fa als àcids grassos de cadena curta (SCFAs). Encara no queda clar si aquestes diferències són una causa o una conseqüència de la malaltia”, explica la investigadora principi, Victòria Ayala, que apunta que “fa falta més investigació per determinar el seu potencial com a objectius diagnòstics o terapèutics”. Els pròxims passos en aquesta línia d’investigació inclouen l’anàlisi lipidòmica i l’ampliació a més pacients.

Llum verda a la llei per millorar la qualitat de vida dels pacients

■ El ple del Congrés dels Diputats va aprovar ahir per unanimitat la proposició de Llei per millorar la qualitat de vida de persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica i altres malalties o processos d’alta complexitat i curs irreversible. Tots els grups van votar a favor d’aquesta llei, que ara es remetrà al Senat perquè hi continuï el seu recorregut parlamentari. En aquest sentit, els malalts avançats tindran garantida l’atenció 24 hores i els serà reconeguda la seua condició de consumidors vulnerables, podent optar al bo social al ser electrodependents.