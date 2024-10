L’acte es va celebrar ahir al Parc de la Mitjana, on recentment es va restaurar la tarima i el pont. - PAERIA

La Paeria va fer ahir el reconeixement a les Empreses Lleida en Verd pel seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, a més de la seua col·laboració amb diverses iniciatives ambientals d’àmbit municipal. L’acte es va fer al Parc de la Mitjana amb la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias. Entre les actuacions dels últims mesos, destaca la substitució de la tarima i el pont sobre la bassa del Parc de la Mitjana. Empreses Lleida en Verd és un projecte impulsat per l’ens municipal Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21 i hi participen Aqualia, Autobusos de Lleida-Moventis, Plusfresc, Instituts Odontològics i Jardins KM0. L’objectiu és fer que les empreses lleidatanes sigui partícips a convertir Lleida en una ciutat implicada contra el canvi climàtic.