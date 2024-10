Canvi d’armari: com organitzar roba i accessoris

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el canvi d’estació, arriba el moment d’organitzar l’armari de temporada per aprofitar al màxim l’espai i facilitar l’elecció de roba cada dia. A continuació, t’oferim alguns consells pràctics per mantenir el teu armari en ordre i funcional durant tota la temporada.

1. Buida l’armari i classifica la teua roba

Comença per buidar l’armari i classificar la roba en tres grups: peces de temporada, roba fora de temporada i peces per donar o llançar. Al guardar només el que és necessari per a la temporada actual, optimitzes l’espai i simplifiques les opcions de vestir-te.

2. Guarda roba fora de temporada en caixes

Les caixes d’emmagatzemament són una solució ideal per guardar roba que no necessites en aquesta estació. Etiqueta-les i col·loca-les en àrees menys accessibles de l’armari o sota del llit. Això et permet mantenir l’espai disponible per a la roba que sí que fas servir.

3. Organitza la roba per categories

Agrupa la roba de temporada en categories, com suèters, samarretes i jaquetes, per trobar-ho tot ràpidament. També pots crear seccions per a roba de feina, casual i d’esdeveniments especials. Això ajuda a decidir cada dia què posar-te amb més facilitat.

4. Col·loca la roba més utilitzada a l’altura dels ulls

Per estalviar temps cada matí, posa les peces que més utilitzes en lleixes o penjadors a l’altura dels ulls. Així, ho tindràs tot a la vista i no perdràs temps buscant.

5. Estalvia espai amb penjadors prims i múltiples

Opta per penjadors prims i antilliscants per optimitzar espai. També pots utilitzar penjadors múltiples per penjar diverses peces alhora, la qual cosa és perfecta per guardar bufandes, pantalons i accessoris sense ocupar gaire espai.

6. Mantén la roba de temporada accessible

Si és temporada de fred, col·loca suèters, bufandes i jaquetes en llocs accessibles. Durant temporades càlides, guarda aquestes peces al fons i col·loca al capdavant la roba lleugera.

7. Utilitza separadors en lleixes i calaixos

Els separadors per a lleixes t’ajuden a mantenir-ho tot ordenat i faciliten l’accés a samarretes, bufandes i altres accessoris de temporada. Així ho tindràs tot a la vista i evites que es barregin les peces.

8. Organitza els accessoris de temporada en un sol espai

Designa un lloc per a bufandes, guants i gorres. Utilitza una caixa o una cistella per tenir aquests accessoris a l’abast i evitar que es perdin a l’armari.

9. Aprofita les cistelles per a articles petits

Les cistelles petites són ideals per organitzar roba interior, mitjons i samarretes lleugeres. Això facilita l’accés a aquests articles i manté l’armari organitzat.

10. Rota la roba segons avança la temporada

A mesura que la temporada avança, mou les peces menys utilitzades al fons. Això et permet tenir al capdavant el que més necessites sense atapeir l’espai disponible.

11. Utilitza etiquetes i colors per facilitar l’organització

Etiquetes i colors ajuden a identificar la roba. Pots utilitzar un color per a la roba de feina i un altre per a roba casual. Això és especialment útil en armaris compartits.

12. Mantén l’armari ventilat

Per evitar olors, obre l’armari regularment i utilitza bosses de lavanda o carbó activat. Aquests productes ajuden a mantenir la roba fresca i en bon estat durant tota la temporada.

Organitzar l’armari de temporada és una manera senzilla d’optimitzar l’espai i mantenir l’ordre en el dia a dia. A més, facilita l’accés a les peces que necessites i prolonga la vida útil de la teua roba.