Deu idees de disfresses de Halloween fàcils i econòmiques per a aquesta temporada

A mesura que s’atansa Halloween, molts busquen disfresses que no només siguin creatives i originals, sinó també fàcils i econòmiques. Amb aquesta necessitat en ment, aquí et presentem deu opcions de disfresses que pots crear amb materials senzills, alguns dels quals probablement ja tens a casa.

Lladre de Banc: N’hi ha prou amb una samarreta de ratlles, una gorra negra i una bossa amb el símbol del dòlar perquè aquesta disfressa funcioni a la perfecció.

Espantaocells: Amb una camisa de quadres, texans i una mica de palla o paper triturat, és possible recrear aquest clàssic. Un barret de palla i un toc de pintura facial ataronjada completen el look.

Error 404: Simple i amb molt humor, aquesta disfressa només requereix una samarreta en la qual es llegeixi “Error 404: Disfressa no trobada”, una cosa que es pot fer fàcilment amb un marcador o pintura per a tela.

Minion: Amb un jersei llarg, una samarreta groga i unes ulleres de seguretat, es pot aconseguir una disfressa inspirada en aquests simpàtics personatges animats.

Muricec: Per a aquesta disfressa només es necessita una samarreta negra, un paraigua trencat que es pugui desmuntar per crear ales, i una diadema amb orelles.

Mim: Un clàssic de Halloween. Amb una samarreta de ratlles, pantalons negres i una mica de maquillatge blanc i negre, aquesta disfressa de mim és fàcil de fer i molt efectiva.

Personatge de The Sims: Per a aquells que gaudeixen dels videojocs, una simple diadema amb un diamant verd de paper permet personificar un Sim de la popular franquícia.

Esquelet: Amb una samarreta negra, pantalons i una mica de pintura o cinta blanca, és possible crear aquesta disfressa senzilla però sempre efectiva.

Día dels Morts: Inspirat en la celebració mexicana, aquesta disfressa requereix roba acolorida, maquillatge per simular una calavera, i flors al cabell per a un toc autèntic.

Científic Boig: Amb una bata blanca o camisa, ulleres protectores, i flascons de plàstic plens d’aigua i colorant, s’aconsegueix el look d’un científic excèntric.

Aquestes disfresses no només són econòmiques i fàcils de crear, sinó que també ofereixen un toc de creativitat per a la celebració de Halloween. A més, són perfectes per als qui busquen solucions ràpides sense sacrificar l’estil. Amb materials bàsics i una mica d’imaginació, qualsevol pot estar a punt per a la nit més terrorífica de l’any