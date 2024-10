Rècord de la Fira d'Entitats amb 60 associacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça Mercadal de Balaguer es va tornar a convertir ahir en un gran expositor de les associacions de caràcter social, cultural o de col·lectius d’immigrants, entre d’altres, que desenvolupen part o tota la seua activitat a la comarca. Van ser entorn de seixanta les associacions que van participar a la Fira d’Entitats de Balaguer, que organitzen el consell de la Noguera i la Paeria. Van donar a conèixer el seu treball així com les activitats que organitzen al llarg de l’any. Quant a aquesta edició, l’espai de la fira va comptar amb zones dedicades a la Taula d’Entitats de Balaguer; l’Espai Altaveu, un escenari amb actuacions i espectacles; l’Espai El món a les teves mans, amb entitats que difonen altres cultures, o l’Espai Infants Actius, amb activitats per a la canalla. Els organitzadors del certamen el van qualificar d’èxit, tant per la part d’entitats com del públic visitant. En el marc de la fira es va portar també a terme el sorteig de la Cistella Solidària, destinada a recaptar diners per al pròxim Concurs de Suggeriments Solidaris de la Taula d’Entitats de Balaguer. La tradicional Ballada del Miracle, interpretada per la Coble Jove de Reus i organitzada pel Col·lectiu Sardanista de Balaguer, va abaixar el teló del certamen.