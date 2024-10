Creen una vacuna bacteriana que aconsegueix suprimir el càncer en ratolins i frena la metàstasi

Cèl·lules bacterianes artificials (porpra) activen diverses parts del sistema immunitari per atacar les cèl·lules tumorals (gris).Universitat de Colúmbia/EFE

Creat: Actualitzat:

Un equip de científics de la Universitat de Columbia ha creat i provat en ratolins un bacteri que ensenya el sistema immunitari a destruir les cèl·lules canceroses, la qual cosa obre la porta a una nova classe de vacunes personalitzades contra els tumors primaris i les metàstasis. Aquestes vacunes microbianes fins i tot poden prevenir futures recidives, segons l’estudi els detalls del qual s’han publicat aquest dimecres a la revista Nature.

En els estudis realitzats amb models de ratolí de càncer colorectal avançat i melanoma, la vacuna bacteriana va aconseguir suprimir el creixement dels càncers primaris i metastàtics o, en molts casos, eliminar-los sense afectar les parts sanes de l’organisme.

La vacuna bacteriana va demostrar que era particularment més eficaç que les vacunes terapèutiques contra el càncer basades en pèptids que s’han utilitzat en nombrosos assajos clínics anteriors.

"L’avantatge més important del nostre sistema és la seua capacitat única de reestructurar i activar coordinadament totes les branques del sistema immunitari per induir una resposta immunitària antitumoral productiva. Creiem que aquesta és la raó per la qual el sistema funciona tan bé en models de tumors sòlids avançats que són particularment difícils de tractar amb altres immunoteràpies", explica Andrew Redenti, estudiant de doctorat en la Universitat de Columbia.

Aquesta vacuna es personalitza per a cada tumor: "Cada càncer és únic: les cèl·lules tumorals acullen diferents mutacions genètiques que les distingeixen de les cèl·lules sanes normals. Programant bacteris que dirigeixin el sistema immunitari cap aquestes mutacions específiques del càncer, podem dissenyar teràpies més eficaces que estimulin el sistema immunitari del pacient perquè detecti i elimini les seues cèl·lules canceroses", apunta Nicholas Arpaia, responsable de la investigació juntament amb Tal Danino.

Bacteris i càncer

Els bacteris s’han utilitzat contra el càncer des de finals del segle XIX, quan el Dr. William Coley, cirurgià de l’Hospital de Nova York, va observar la regressió tumoral en un subgrup de pacients amb tumors inoperables a què van injectar bacteris.

Avui dia, els bacteris es continuen fent servir en pacients amb càncer de bufeta en fase inicial.

Els investigadors saben ara que alguns bacteris poden migrar de forma natural als tumors i colonitzar-los, on poden desenvolupar-se en un entorn sovint mancat d’oxigen i provocar localment una resposta immunitària però utilitzades d’aquesta manera, els bacteris no solen controlar ni dirigir amb precisió la resposta immunitària per atacar el càncer.

Per crear el nou bacteri, l’equip va fer servir part d’una soca probiòtica del bacteri E. coli que van introduir múltiples modificacions genètiques per controlar amb precisió la manera en què els bacteris interactuen amb el sistema immunitari i l’eduquen per induir la destrucció del tumor.

Aquestes modificacions genètiques també han estat dissenyades per bloquejar la capacitat innata dels bacteris d’evadir els atacs immunitaris contra si mateixos, la qual cosa significa que poden ser fàcilment reconegudes i eliminades pel sistema immunitari i s’eliminen ràpidament de l’organisme si no troben el tumor.

Quan es van provar en ratolins, l’equip va descobrir que aquestes vacunes bacterianes contra el càncer intricadament programades recluten una àmplia gamma de cèl·lules immunitàries que ataquen les cèl·lules tumorals, mentre eviten respostes que normalment suprimirien els atacs immunitaris dirigits contra el tumor.

La vacuna bacteriana també va reduir el creixement del càncer quan es va administrar a ratolins abans que desenvolupessin tumors, i va evitar el rebrot dels mateixos tumors en ratolins que s’havien curat, la qual cosa suggereix que la vacuna pot tenir la capacitat d’evitar que el càncer reaparegui en pacients que han experimentat una remissió.

Vacunes per als pacients

En persones, el primer pas per crear aquestes vacunes microbianes seria seqüenciar el càncer del malalt i identificar els seus neoantígens únics. A continuació, els bacteris es dissenyarien per produir grans quantitats dels neoantígens identificats i inocular-lo en el pacient per tractar el tumor.

D’aquesta manera, el sistema immunitari es veuria impulsat a eliminar les cèl·lules canceroses i prevenir la metàstasi.

A més, les vacunes estan dissenyades per contrarestar la capacitat del càncer de mutar ràpidament i eludir el tractament.