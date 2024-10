La figa: beneficis, propietats nutricionals i calories d’un dels fruits més saludables

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les figues són una fruita deliciosa i versàtil que no només es destaca pel seu sabor dolç, sinó també pels múltiples beneficis per a la salut. Aquest fruit, típic de la dieta mediterrània, s’ha convertit en un aliment valorat tant per les seues propietats nutricionals com per la gran capacitat d’aportar energia i antioxidants. Avui t’expliquem els beneficis de la figa, les seues propietats clau i l’aportació calòrica, tant en la seua forma fresca com com seca.

Beneficis de les figues per a la salut

Les figues ofereixen diversos beneficis, des de la millora de la digestió fins l’enfortiment dels ossos i la regulació del sucre en sang. A continuació, els beneficis principals d’incloure figues en la teua dieta:

Afavoreix la digestió: Gràcies al seu alt contingut en fibra, les figues ajuden a regular el trànsit intestinal, prevenint el restrenyiment i contribuint a un sistema digestiu saludable.

Regula el sucre en sang: La fibra soluble que conté aquest fruit ajuda a estabilitzar els nivells de glucosa, sent una bona opció per als qui busquen mantenir el control del sucre.

Enforteix els ossos: El calci i el magnesi presents en les figues són fonamentals per mantenir ossos forts i prevenir problemes ossis a llarg termini.

Combat els Radicals Lliures: La figa conté antioxidants, especialment vitamina C, que ajuden a protegir les cèl·lules del cos del dany dels radicals lliures, millorant la salut de la pell.

Millora la salut cardiovascular: La combinació d’antioxidants i fibra contribueix a reduir els nivells de colesterol “dolent” i a prevenir malalties cardiovasculars.

Propietats nutricionals de la figa

Aquest fruit és ric en diversos nutrients essencials, destacant la seua aportació de vitamines i minerals. Les figues contenen vitamines A, B, C i K, que són crucials per mantenir la pell saludable, millorar la vista i reforçar la salut en general. A més, són una excel·lent font de minerals com a potassi, ferro i calci, tots necessaris per a l’equilibri dels electròlits i el bon funcionament dels sistemes nerviós i cardiovascular.

Calories i valors nutricionals de la figa

El contingut calòric de les figues varia segons si es consumin fresques o seques:

Figues Fresques: Aporten al voltant de 74 calories per cada 100 grams, una opció lleugera i nutritiva.

Figues Seques: Contenen aproximadament 249 calories per cada 100 grams. Són una opció energètica ideal per a esportistes o per a una mossada ràpida i saludable.

Maneres d’incorporar la figa a la dieta

Les figues poden gaudir-se de múltiples maneres. Són perfectes per a amanides, combinades amb formatges, com a acompanyament de iogurts o com a ingredient en postres i melmelades. A més, les figues seques són una gran alternativa per obtenir energia ràpidament, la qual cosa els converteix en una opció saludable per als qui porten un estil de vida actiu.

Incloure figues en la dieta diària no només t'aportarà un sabor dolç i deliciós, sinó que també contribuirà al teu benestar general. Amb els beneficis per a la digestió, el sistema ossi i la salut cardiovascular, la figa es converteix en una fruita valuosa per disfrutar i millorar la salut en general.