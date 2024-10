Les millors receptes de tardor amb carabassa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tardor implica sabors únics, i la carabassa és, sens dubte, l’estrella de la temporada. Versàtil, nutritiva i deliciosa, aquest ingredient pot ser el protagonista de nombrosos plats, tant dolços com salats. Aquí et presentem algunes receptes amb carabassa que pots disfrutar a casa aquesta tardor:

1. Sopa de carabassa cremosa

Sopa de carabassa.

La sopa de carabassa és un clàssic de la tardor. La seua preparació és senzilla i ofereix un sabor suau i reconfortant. Per fer-la, necessites carabassa, ceba, all, caldo de verdures, crema de llet, i espècies com a nou moscada i pebre. Sofregeix les verdures, afegeix la carabassa i el caldo, i deixa-ho coure fins que estigui tendra. Després, passa-ho tot per una liquadora per aconseguir una textura cremosa.

2. Risotto de carabassa

Aquest risotto de carabassa és una opció elegant i deliciosa per a qualsevol ocasió. La carabassa es barreja amb l’arròs, vi blanc, caldo i formatge parmesà, creant un plat cremós. La carabassa aporta un toc dolç, que s’equilibra perfectament amb el formatge i les espècies. Per preparar-lo, cuina l’arròs amb vi blanc i caldo, incorporant-hi la carabassa prèviament rostida.

3. Pa de carabassa

Pa de carabassa.Unsplash

Ideal per acompanyar amb cafè, el pa de carabassa és esponjós, aromàtic i perfecte per a l’esmorzar o el berenar. Aquest pa es prepara amb puré de carabassa, farina, sucre, ous, oli vegetal i espècies com a canyella, nou moscada i gingebre. Barreja tots els ingredients, aboca'ls en un motllo, i enforna fins que sigui daurat.

4. Galetes de carabassa i xocolate

Per als qui busquen una mica més dolç, aquestes galetes de carabassa i xocolate són l’opció perfecta. El puré de carabassa aporta humitat, mentre que les espurnes de xocolate li donen un toc dolç. Barreja mantega, sucre, puré de carabassa, ou, farina i espècies, i agrega les espurnes de xocolate. Enforna fins que estiguin daurades per fora i suaus per dins.

5. Amanida de carabassa rostida amb espinacs

Per a un toc més fresc, l’amanida de carabassa rostida amb espinacs i nous és una gran opció. Rosteix la carabassa en daus amb una mica d’oli d’oliva, sal i pebre. Després, barreja-la amb espinacs frescos, formatge de cabra, nous i una vinagreta de mel i mostassa.

6. Pasta amb carabassa i sàlvia

La carabassa també pot donar-li un toc deliciós als teus plats de pasta. Cuina la carabassa amb sàlvia en un paella, i barreja-la amb la pasta i formatge parmesà. El resultat és un plat reconfortant amb un sabor lleugerament dolç i molt aromàtic.