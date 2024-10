El Govern reclama diners de prestacions a famílies

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Famílies vulnerables estan rebent cartes del departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat demanant que tornin diners de prestacions cobrades amb imports erronis, la majoria de les quals de la Renda Garantida de Ciutadania. El departament va assenyalar que ha detectat la problemàtica i és conscient del malestar i els inconvenients que aquestes cartes puguin causar i va assegurar que està explorant totes les vies per buscar una solució. Tanmateix, va remarcar que, segons el marc legislatiu vigent, les administracions estan obligades a reclamar la devolució d’imports cobrats de forma indeguda.

Des de principis d’any han rebut la carta 8.500 persones a Catalunya (el departament diu que no disposa de dades per províncies) i que fins a finals d’any es preveu que la rebin un miler més. Així mateix, va assenyalar que l’import reclamat de mitjana és de 7.500 euros. Sobre això, el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, va citar dos motius en relació a les causes d’aquests pagaments indeguts: perquè les persones beneficiàries han comunicat un canvi en la seua situació personal i econòmica i la Generalitat ha tardat mesos a certificar-lo o perquè directament no han comunicat aquest canvi però l’administració l’ha detectat i els reclama ara els diners. “És responsabilitat de la Generalitat solucionar aquesta qüestió, és la nostra voluntat no generar a les famílies més problemes. Estem avançant en diferents solucions legislatives perquè quedi resolt en els propers mesos”, va dir. Va indicar que “no s’ha de carregar sobre les famílies el pes d’una administració que no ha actuat amb celeritat”. Així mateix, Moreno va afegir que s’està treballant en el redisseny de les prestacions socials ara que s’incorporarà l’Ingrés Mínim Vital. La síndica de greuges ha obert una actuació d’ofici.