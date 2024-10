Ajornada per falta d'acord la decisió per endurir l’ús de la mascareta

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Salut Pública ha ajornat al novembre la seua decisió sobre el pla de mesures per afrontar la pròxima temporada d’infeccions respiratòries en no haver arribat un acord sobre l’esborrany en el qual el Ministeri de Sanitat proposava, entre d’altres, un enduriment gradual de l’ús de mascareta. Així ho han informat a EFE fonts autonòmiques presents en la reunió d’aquest dijous, en la que els directors generals han analitzat el document "Avaluació del risc i recomanacions per al control de les infeccions respiratòries agudes" amb què Sanitat volia aconseguir un consens per mitigar l’impacte de les infeccions respiratòries aquesta tardor i hivern.

En ell, la Direcció General de Salut Pública plantejava quatre escenaris possibles de risc (0, 1, 2 i 3) en funció de determinats indicadors -com la taxa d’incidència, hospitalitzacions i ingressos UCI i ocupació de llits, entre d’altres-, en els quals aplicar una sèrie d’actuacions homogènies en totes les autonomies, encara que amb la porta oberta a què cadascú n’afegís altres de noves segons la seua situació. Una d’aquestes mesures és l’ús de mascareta, que Sanitat recomana a tots els escenaris, encara que amb una ampliació gradual del seu ús segons vagi empitjorant la situació epidemiològica.

L’origen d’aquest document es va forjar a l’anterior pic d’infeccions respiratòries, en el qual el Ministeri va acabar imposant l’ús de mascareta en tots els centres sanitaris del país, una intervenció que el Ministeri no volia tornar a repetir, segons ha comentat diverses vegades el seu responsable, Mónica García. A partir d’allà, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va convidar les comunitats a participar en l’elaboració d’una estratègia conjunta per evitar un altre any més de col·lapse del sistema davant de l’augment dels casos.

Invitació a què van respondre Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Extremadura, Múrcia, la Comunitat Valenciana i La Rioja, que des d’aleshores han anat perfilant aquest pla d’actuacions comunes al llarg de les quatre reunions que han tingut al llarg de l’any amb el CCAES per fer-ho. Tanmateix, després d’estudiar-ho, alguns dels directors generals consideren que el pla és poc madur; d’altres han qüestionat algunes de les recomanacions com la de donar cinc dies de baixa als treballadors de centres residencials encomanats que no puguin ser resituats en altres llocs mentre els duri la infecció i n’hi ha alguns que han criticat la falta de rigor i la improvisació.

És per tot això que s’han citat per a una nova reunió extraordinària el proper mes de novembre, en el qual intentaran tancar finalment un document que, no obstant, haurà de passar després el filtre dels consellers en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.