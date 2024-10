Sanitat planteja endurir gradualment l’ús de mascareta segons quatre nivells de risc

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Sanitat aconsella la mascareta durant tota la temporada de virus respiratoris, però planteja anar endurint el seu ús segons quatre escenaris de risc, en els quals passarà d’estar recomanada a persones amb símptomes a valorar-se la seua obligatorietat a les sales d’espera i urgències dels hospitals.

L’esborrany de mesures de prevenció i control de les malalties respiratòries, amb el qual aquest dijous Sanitat provarà d’assolir el consens de totes les comunitats a la Comissió de Salut Pública i al qual ha tingut accés EFE, pretén "garantir la coordinació entre els territoris" aquesta tardor i hivern, quan s’intensifiqui la circulació de la covid-19, grip i virus sincitial, principalment.

Però obre la porta a que cada comunitat "pugui implementar tantes mesures complementàries com consideri adequades" en funció de la seua situació, que agrupa a quatre escenaris possibles: 0, 1, 2 i 3 o de risc "molt alt" o fins i tot "pandèmic", en el qual "es podrà valorar" l’adopció d’actuacions "addicionals i excepcionals que s’implementaran d’acord a la normativa específica".

Els quatre escenaris es classificaran en virtut d’una sèrie d’indicadors –taxa d’incidència, hospitalització, ocupació de llits o ingressos a UCI, entre d’altres– que es revisaran setmanalment. Aquests indicadors s’extrauran principalment del Sistema de Vigilància de les Infeccions Respiratòries agudes a Espanya (SiVIRA), però també del registre de processos d’incapacitats temporals (IT); l’eina de control de les aigües residuals; el sistema de monitoratge de la mortalitat diària (MoMo); el d’Informació de Vacunacions (SIVAMIN) i la informació de capacitat assistencial i ocupació hospitalària de les comunitats.

Davant de símptomes, sempre mascareta

Cada escenari comporta una bateria d’actuacions, però Sanitat considera que algunes han de ser comunes a tots ells, entre elles, la de recomanar la mascareta quirúrgica i l’autoaïllament davant de l’aparició de símptomes. La mascareta queda restringida a majors de 6 anys, tret dels qui tinguin "algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria" que pugui veure’s agreujada per la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la. Tampoc s’aconsellarà quan "resulti incompatible amb la naturalesa de les activitats que s’estiguin realitzant".

Durant tota la temporada hauran de regir altres recomanacions de prevenció com la vacunació, la higiene, "especialment" de mans; prioritzar espais a l’aire lliure, evitar aglomeracions i ventilar correctament els espais. Així mateix, advoca per revisar i difondre els plans de contingència dels centres assistencials i sociosanitaris per fer davant un increment de casos que "garanteixin la continuïtat assistencial".

Escenari 1: recomanada en zones vulnerables de centres sanitaris

Es classificarà com a escenari 1 quan els indicadors de trasmisibilitat estiguin en nivell baix o moderat, tret que "hi hagi motius" per assignar-ne un de superior o inferior.

Persones amb símptomes: la mascareta sempre és recomanable per a elles; en aquest nivell, hauran, "en la mesura possible", de minimitzar les seues interaccions i aplicar les mesures d’etiqueta respiratòria i higiene de mans durant els 5 dies posteriors a començar la simptomatologia. I, si el seu lloc ho permet, teletreballar.

Centres residencials: els treballadors amb símptomes hauran de ser resituats en àrees on no hi hagi contacte directe amb persones vulnerables i, de no ser possible, donar-se de baixa els 5 primers dies després d’iniciar símptomes. Una vegada reincorporats, seguiran utilitzant permanentment la mascareta fins, almenys, la remissió completa.

Hospitals, centres de salut i similars: es recomanarà la mascareta tant personal sanitari com pacients i acompanyants en àmbits vulnerables com sales de tractaments quimioteràpics o unitats de trasplantats.

Escenari 2: indicada per a tothom en sales d’espera i urgències

Els indicadors en aquest escenari seran en un nivell alt, tret que "hi hagi motius per assignar un nivell de risc superior o inferior".

Persones amb símptomes: es fomentarà el diagnòstic precoç i es valorarà la utilització d’antivirals.

Mesures no farmacològiques: reforçar ventilació, neteja i desinfecció i recomanar mascareta a persones "les ocupacions de les quals els porten a un contacte cara a cara extens amb el públic i sempre que interaccionin amb persones amb símptomes compatibles o casos confirmats". S’impulsaran mesures que "evitin l’aglomeració de persones treballadores en espais tancats".

Centres residencials: es recomanarà "activament" la mascareta a persones amb risc de desenvolupar complicacions greus en supermercats, botigues i transport públic, cines, teatres, sales de concerts, gimnasos, sales de ball o esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure.

De forma "permanent" es recomanarà a "tots els treballadors dels àmbits vulnerables", però no a pacients o residents, "valorant la seua obligatorietat de manera general o en els centres que segons la seua situació específica i vulnerabilitat així es determini". Es podran "restringir les visites de cortesia" avaluant abans "la repercussió emocional" d’aquesta actuació. Els treballadors infectats en contacte amb vulnerables que no puguin resituar-se hauran de ser donats de baixa "els dies indicats d’aïllament".

Centres sanitaris: la mascareta passarà a estar "indicada" tant a treballadors com a pacients i acompanyants en llocs comuns com sales d’espera o urgències hospitalàries, "valorant la seua obligatorietat de manera general o en els centres que segons la seua situació específica i vulnerabilitat així es determini". Hauran d’activar-se els plans de continuïtat per assegurar l’assistència sanitària davant d’un increment de la demanda assistencial, d’absentisme per malaltia dels treballadors o, en determinades situacions, per quarantena del personal. S’incrementaran, si és necessari, les capacitats dels serveis d’urgències i d’UCI.

Escenari 3: Mesures addicionals i "excepcionals"

Quan els indicadors es trobin en un nivell "molt alt" o hi hagi informació que apunti a un "risc pandèmic", s’afegiran altres mesures com reforçar la coordinació entre els diferents territoris mitjançant la convocatòria extraordinària del ple del Consell Interterritorial. En cas necessari, "es podrà valorar l’adopció de mesures addicionals i excepcionals que s’implementaran d’acord a la normativa específica", conclou.