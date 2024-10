L'alimentació de nadons amb llet de fórmula té un impacte ambiental 500 vegades superior a la lactància materna

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alimentació dels nadons amb llet de fórmula té un impacte ambiental 500 vegades superior a la lactància materna, segons indica un estudi de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) publicat a 'Journal of Advanced Nursing'. L'estudi alerta que l'impacte és principalment per l'obtenció de llet de vaca i la seva transformació en llet artificial. També apunta que l'elecció del tipus de lactància afecta el consum de recursos per la despesa d'aigua. En el cas de l'alimentació amb fórmula, que s'elabora a partir de llet de vaca, l'estudi indica que la despesa en aigua és quatre vegades superior a la de la lactància materna exclusiva i 1,5 vegades superior a la de l'alimentació mixta.

A més, l'estudi remarca que la ramaderia vacuna contribueix "de manera destacada" a la generació de gasos d'efecte hivernacle. Així doncs, el text conclou que la lactància materna "continua sent molt més sostenible que qualsevol altra opció", fins i tot tenint en compte que les mares que alleten necessiten consumir més calories en la seva dieta, indiquen les autores, cosa que reconeixen també implica un impacte ambiental.

Les autores de l'estudi, fet en el marc d'un projecte que avalua l'impacte ambiental dels diversos tipus d'alimentació infantil, són les llevadores Judit Cos i Rosa Cabedo, que subratllen que "els impactes ambientals de l'alimentació amb fórmula poden influir en les polítiques de salut pública i en les recomanacions sobre les pràctiques d'alimentació infantil". Així, remarquen que cal "promocionar la lactància materna i la dieta de la mare sostenible" com a opcions "òptimes" per ajudar a mitigar l'impacte mediambiental associat a l'alimentació.

Per fer-ho, la investigadora de l'IDIAPJGol Liudmila Liutsko, que també ha participat en la investigació, recomana educar tant els professionals de la salut com la població perquè siguin conscients de l'impacte mediambiental que comporta l'elecció de la seva alimentació.