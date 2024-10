Una lloba mata disset cabres d'un ramat després de "fer-se amiga" d'un dels gossos que les havia de protegir

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una lloba ha matat disset cabres d'un ramat de Cistella, a l'Alt Empordà. Segons ha explicat el pagès i propietari de la finca en una entrevista a Rac1, Francesc Barbany, ho ha fet després de "fer-se amiga" d'un dels gossos que les havia de protegir. Barbany també ha explicat que han pogut determinar que es tracta d'una lloba, ja que ataca directament a la jugular i perquè se l'ha distingit a través de les càmeres de seguretat dels Agents Rurals. A més, el pagès assegura que fa un any que estan patint pels atacs de la lloba i tot plegat els ha obligat a prendre mesures com electrificar la tanca que guarda el ramat que té 180 cabres i posar collars amb geolocalització per tal de tenir controlats els animals més vulnerables del ramat.

Tot i això, Barbany explica que la lloba "és molt intel·ligent" i s'espera que quedi un grup endarrerit o bé a que el pagès tanqui el bestiar a la nit per tornar a atacar. En l'entrevista, l'afectat assenyala que té dos gossos d'atura, un dels quals, és el de reserva. Això vol dir que passa moltes hores sense fer res i és també el que s'ha fet amic de la lloba i no impedeix que ataqui les cabres. En aquest sentit, Barbany explica que ara intenta "cansar" el gos durant el dia portant-lo a pasturar les cabres i també s'estan plantejant esterilitzar-lo per evitar el creuament amb la lloba.

Actualment a Catalunya s'han detectat quatre exemplars de mascle de llop i una femella, que és precisament aquesta de l'Alt Empordà. Es tracta de la primera femella que s'ha documentat des de 2008.