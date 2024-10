La 3a edició del Fira Maker reuneix més de tres mil persones al Mercat del Pla

El Mercat del Pla de Lleida va acollir fins ahir la tercera edició del Fira Maker, un esdeveniment que reuneix creadors de productes fabricats amb tecnologia d’última generació, com per exemple les impressores 3D, i altres de virtuals. Un certamen “que enguany s’ha consolidat de forma definitiva, ja que en aquests quatre dies que ha durat l’han visitat un miler d’alumnes de vint centres educatius de Lleida i més de tres mil visitants”, va dir Alfonso Calero, president de l’Associació Makers Lleida. Va destacar que en el certamen “s’ajunta gent que ve a exposar les seues aficions i hobbies relacionats amb la tecnologia i l’elaboració pròpia, ja sigui artesanalment o mitjançant tecnologia com impressores 3D, i la nostra meta principal és donar a conèixer als nens que la tecnologia és divertida i una professió de futur, volem que el Fira Maker sigui un planter de futurs inventors i enginyers”.

Calero va destacar que per fer possible aquesta fira compten amb 40 voluntaris i 10 persones en l’organització, que va organitzar tota mena d’activitats durant els quatre dies que ha durat el certamen. Des de xarrades sobre tecnologia i concursos de disfresses fins a tallers per fer tasses personalitzades i fins i tot espases làser.