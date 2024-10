Així va ser l’últim concert de Joaquín Sabina a Lleida

Publicat per marta planes Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui es posen a la venda les entrades per a la gira de comiat de Joaquín Sabina, titulada 'Hola y adiós'. L’esperat tour marca l’adeu definitiu del cantautor als escenaris i recorrerà diverses ciutats d’Espanya. Tanmateix, en aquesta ocasió, Lleida no està entre les ciutats incloses a la gira. Els fans de l’artista podran disfrutar dels seus concerts en localitats properes com Barcelona i Saragossa, on Sabina promet oferir un espectacle inoblidable com a brillan comiat de la seua extensa carrera musical.

L’última vegada que Joaquín Sabina va actuar a Lleida ho va fer juntament amb Joan Manel Serrat en el marc de la recordada gira 'Dos pájaros de un tiro’. El concert va tenir lloc el 23 de setembre del 2007 en el Turó de Gardeny de Lleida. Aquesta és la crònica que es va poder llegir en SEGRE:

'Ocupen su butaca' va resar la primera cançó amb què els mestres Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat van iniciar ahir el seu magistral concert al Turó de Gardeny de Lleida, fusionada amb un dels grans èxits del cantant català, 'Hoy puede ser un gran día'. Per escoltar aquestes i moltes altres cançons es van donar cita més de 7.000 fans lleidatans que van voler ser protagonistes d’excepció de la gira única que aquests dos cantants estan passejant per tot Espanya sota el títol “Dos pájaros de un tiro”. Ja des del primer segon sobre l’escenari, Sabina es va posar el públic a la butxaca amb unes quantes paraules en català, encara que ell va insistir a assegurar els presents que, generalment, aquest idioma el parla a la perfecció en la intimitat. Això sí, es va animar i el va parlar durant bona part del concert. Per l’escenari (una estructura de 45 metres lineals flanquejada per dos macropantalles gegants) van passar tots els èxits amb què aquests dos poetes de la cançó han conquerit el seu públic durant les seues extenses carreres discográfiques. També les seues últimes creacions van ser dignes de ser escoltades pels allà presents, encara que aquestes es van quedar per al final. Un dels al·licients del concert va ser l’intercanvi de temes que ambdós cantants van realitzar. Per exemple, Serrat va brodar un dels grans temes d’amor de Sabina 'Y sin embargo'. Per la seua part, el cantant d’Úbeda es va atrevir amb 'Tu nombre me sabe a hierba' sense defraudar cap dels seus fans de Ponent. Tampoc no van faltar, això sí, els duos mà a mà entre ambdós cantants. Una de les estrelles del concert va ser 'Yo no quiero un amor civilizado’, que va sonar en català en algunes estrofes, les que Serrat havia traduït especialment perquè les cantés el seu company de gira, que és l’autor de la cançó. “Dos pájaros de un tiro” va aterrar a Lleida per convertir-se, sens dubte, un dels concerts de l’any que ha viscut la capital del Segrià.