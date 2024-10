Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala de concerts La Boîte de Lleida va acollir ahir el concert de la banda The Silver Lines, formada pels germans anglesos Dan i Jose Ravenscroft i els seus amics Kindo i George. L’actuació forma part de la gira del seu nou àlbum And The Lord Don’t Think I Can Handle It i que presenten pel Regne Unit, Alemanya França i Espanya. El d’ahir va ser l’únic concert que la banda farà a Catalunya.