Sanitat ordena la retirada d’un cosmètic perquè suposa un greu risc per a la salut

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat la retirada i cessament de comercialització d’un cosmètic, el píling químic Laviderm, perquè conté una concentració d’àcid salicílic superior a la permesa, la qual cosa pot suposar un risc greu per a la salut.

Segons explica en una nota l’agència dependent del Ministeri de Sanidad Laviderm Lavi Salipure Peeling Chemical Peel, comercialitzat per l’empresa Lavigor 7000, es distribueix principalment en clíniques i el seu ús està destinat a professionals, però "no pot descartar-se que hagi estat adquirit per altres persones usuàries".

L’ús d’àcid salicílic en productes cosmètics està regulat a l’Annex III del Reglament 1223/2009, del Parlament Europeu i del Consell, sobre Productes Cosmètics, on es relacionen les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics tret d’amb les restriccions establertes.

Després de realitzar les actuacions de control del mercat que regularment fan les autoritats sanitàries, l’Aemps ha decidit ordenar la retirada, cessament de comercialització i recuperació de totes les unitats del producte en detectar una concentració d’àcid salicílic superior a la permesa, la qual cosa pot portar un greu risc per a la salut.

L’Agència ha informat sobre aquestes mesures les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, mentre ha demanat als professionals sanitaris i usuaris que deixin d’utilitzar aquest cosmètic.