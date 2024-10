Alerten d'una nova estafa telefònica que suplanta Vodafone

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya informa que Vodafone ha detectat una nova estafa telefònica en la qual els estafadors suplanten la identitat de la companyia per aconseguir dades personals dels seus clients. A través de tècniques d’enginyeria social, els ciberdelinqüents truquen fent-se passar per un teleoperador de Vodafone per comunicar un canvi de tarifa, problemes amb la facturació o incidències tècniques. L’objectiu és aconseguir dades personals i bancàries per poder robar diners o vendre-les al mercat negre.

Com evitar les estafes a través de les trucades?

Les trucades estafa o vishing és una tècnica a través de la qual un ciberdelinqüent intenta enganyar les víctimes amb una trucada telefònica, segons expliquen des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Sovint, suplanten la identitat d'algun organisme o empresa i intenten convèncer les víctimes perquè lliurin les seves dades durant la trucada o accedint a un web concret.

Durant la trucada, els estafadors expliquen que hi ha algun tipus de problema o urgència que cal resoldre el més aviat possible per tal de confondre les víctimes i que accedeixin a lliurar dades com el DNI o el número del compte corrent o de la targeta bancària. A vegades, també proposen instal·lar un programari en un dispositiu per solucionar el fals problema. Es tracta de programari maliciós que pot permetre el control remot de l'aparell o altres problemes de seguretat.

D'altra banda, aquest tipus d'estafes moltes vegades van acompanyades del que es coneix com enginyeria social. Els ciberdelinqüents saben ja algunes de les nostres dades, per exemple el banc amb el qual operem, la nostra adreça o telèfons que han aconseguit a través de la Internet fosca. Amb aquesta informació confonen la víctima, que acaba pensant que la trucada és legítima perquè coneix detalls personals.

Com prevenir les trucades fraudulentes?

Davant de qualsevol trucada d’una persona desconeguda, i més si ens demana dades sensibles, hem de ser desconfiats. Podem penjar el telèfon o dir-li a l’interlocutor que ja trucarem nosaltres a l'empresa per resoldre el problema. També hem de tenir present que cap gegant informàtic es posarà en contacte amb nosaltres per solucionar un problema del nostre ordinador i encara menys si no ho hem sol·licitat. Pel que fa als bancs o caixes d’estalvis, mai ens demanaran informació personal per telèfon.

Sospita sempre de trucades no desitjades, fins i tot si la persona que truca diu ser un representant del teu banc, un proveïdor d’un servei o d’alguna entitat que et sigui familiar. Mai donis a la persona que truca la teva informació personal o confidencial (número de targeta, adreça, salari…). No segueixis les instruccions de la persona que truca, com per exemple visitar una pàgina web o escriure la teva informació personal a la web a la qual t’adrecin. Si tens dubtes, truca immediatament a la companyia per verificar l’autenticitat de la trucada.

Si tot i així som víctimes de l'estafa, ens hem de posar en contacte de seguida amb la nostra entitat bancària, o, si convé, bloquejar o donar de baixa la targeta de crèdit o dèbit. Si el problema el tenim a nivell informàtic (com ara que ens han hackejat l’ordinador), cal posar-se en contacte amb un professional. A més, en tots els casos haurem de posar una denúncia als Mossos d'Esquadra.