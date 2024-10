Catalunya reforçarà els mecanismes per prevenir inundacions

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) revisaran i reforçaran els mecanismes per prevenir inundacions a Catalunya. Ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa la directora de Protecció Civil, Marta Cassany; la directora del SMC, Sarai Sarroca, i el director de l’Àrea de Gestió Territorial de l’ACA, Diego Moxó, en la qual han presentat un nou pla per minimitzar el risc d’inundacions sobtades.

Cassany ha apuntat que les inundacions són la primera causa de pèrdues econòmiques i humanes "entre tots els riscos greus a Catalunya" i que hi ha estudis que indiquen que en els últims 40 anys han mort més de 100 persones per inundacions en territori català, la majoria quan intentaven creuar rieres i zones inundables.

Les inundacions sobtades s’expliquen perquè a Catalunya hi ha una orografia desfavorable i uns cursos fluvials "molt curts i amb gran arracada", amb poca aigua i que creixen de forma sobtada.

Cassany ha precisat que un 9% de la població catalana –més de 700.000 persones– viuen en una zona inundable, i ha destacat que, des de Protecció Civil, volen sensibilitzar la població dels riscos i de la importància d’autoprotegir-se a través d’una campanya informativa; incentivar els municipis perquè tinguin plans municipals sobre les inundacions, i revisar els criteris del pla Inuncat.

Sarroca (Meteocat) ha detallat que el grau de predicció dels avisos són "bastant encertats, però el clima mediterrani és difícil de predir", per la qual cosa han estudiat diverses mesures per millorar la predicció i evitar incidents per les inundacions.

Mesures

Entre altres mesures, Sarroca ha detallat que estan treballant per canviar els llindars de pluja; afegiran un nou avís per alertar de pluges intenses que poden durar fins 3 hores, i preveuen renovar els 4 radars tecnològics per millorar les prediccions meteorològiques, començant pel de Vallirana (Barcelona) a finals del 2025.

Actualment existeix l’avís de precipitacions intenses en 30 minuts i el de durant 24 hores, pel que "pròximament" alertaran de pluges que poden durar fins a 3 hores: "Aquest nou avís respondrà a situacions meteorològiques que cada vegada són més freqüents, tipus les inundacions a Alcanar (Tarragona) el 2021".

A més, ha recordat que hi ha una aplicació de Meteocat per tenir "el radar a la butxaca", que de maig a setembre s’han descarregat 97.379 usuaris de dispositius Android i 50.000 d’IOS.

ACA

Des de l’ACA, Moxó ha explicat que treballen en trams amb risc d’inundació significatiu i fan una cartografia d’inundabilitat, i ha apuntat que actualment a Catalunya hi ha 700 quilòmetres que presenten risc d’inundació "evident". "Iniciarem un projecte a finals de 2026 o principis de 2027 per tenir la cartografia perquè tots els nuclis puguin tenir dades aproximades d’inundació", ha anunciat, i ha destacat que el pressupost de l’ACA per inundacions fins 2027 és de 127 milions d’euros.

A més, intentaran millorar en zones no urbanes la qualitat dels cursos dels rius per "fer que el funcionament hidràulic sigui millor" i, en cas d’inundacions, treballaran en temps real amb Protecció Civil i faran actuacions d’emergència per recuperar l’estat dels cursos una vegada acabin les precipitacions.

Moxó ha afirmat que l’ACA s’ha subscrit a convenis amb ajuntaments per redactar projectes de millora de drenatges urbans i corregir "riscos evidents", a més d’estar en contacte amb els consistoris per millorar la canalització dels torrents, com en el cas de Castelldefels i Cabrera de Mar (Barcelona).

Pla contra inundacions

En ser preguntats pels municipis que tenen en vigor un pla contra inundacions, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha detallat que hi ha 521 municipis catalans obligats a elaborar aquest pla: 224 municipis el tenen fet i en vigor; 237 pendents de revisar i 60 que no ho han fet mai. "És important que els municipis amb risc elevat facin el pla, si no hi ha un risc per a la població", ha manifestat Delgado, i ha recomanat no construir en zones d’alt risc d’inundacions.

En cas d’inundacions, ha recordat que des de Protecció Civil s’envia una alerta amb recomanacions de com actuar als telèfons mòbils dels usuaris afectats per les pluges intenses.