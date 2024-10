El celler Raimat presenta els seus primers vins sense alcohol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El celler Raimat, de la DO Costers del Segre, ha presentat aquest mes els seus primers vins sense alcohol, un de blanc i un de rosat, sota la marca Raimat Zero.

Així, el celler lleidatà se suma a la tendència d’oferir vins desalcoholitzats per als consumidors que no volen o no poden prendre alcohol. Aquest tipus de vins segueixen exactament el mateix procés d’elaboració de Raimat i, al final, se’ls sotmet a un procés per extreure l’alcohol sense perdre les característiques organolèptiques ni afegir-hi aromes. Aquest procés redueix el contingut d’alcohol a menys del 0,5%. Té un preu recomanat de 8,95 euros.

D’altra banda, Como Pomona ha organitzat un tast de vins per reivindicar la necessitat de reg en el secà lleidatà. L’activitat es farà el diumenge 27 d’octubre, en la Festa del Vi de Lleida, a les 11.00 hores com el periodista i sommelier Rafa Gimena.