Quin serà el darrer dia que es podrà veure el cometa del segle des de Lleida?

Publicat per Redacció Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS, conegut popularment com "el cometa del segle" a causa de la seua impressionant brillantor, està a punt d'acabar la trajectòria visible des de la Terra i de marcar el final d’un fenomen astronòmic que no es repetirà en milers de generacions. Descobert el 2023, aquest cometa ha estat un dels esdeveniments celestes més esperats dels últims anys, ja que la seua òrbita només permet albirar-lo una vegada cada 80.000 anys. Segons les estimacions de la NASA, el 24 d’octubre de 2024 serà l’última data en la qual podrà ser observat des de l’hemisferi nord, incloent-hi ciutats com Lleida i altres d’ubicades en latituds similars.

Durant les últimes setmanes, el cometa Tsuchinshan-ATLAS ha estat visible just després del capvespre, principalment al cel occidental, on ha ofert vistes espectaculars a aquells que han seguit el seu trajecte. El punt més proper del seu recorregut a la Terra es va assolir el passat 12 d’octubre, quan el cometa va passar a una distància d’aproximadament 71 milions de quilòmetres. Malgrat trobar-se a aquesta gran distància, la seua brillantor ha estat prou intensa com per permetre la seua observació amb equips bàsics, com binoculars o petits telescopis, el que ha facilitat que milers de persones puguin disfrutar d’aquest rar esdeveniment astronòmic.

Tanmateix, l’observació del cometa ha presentat alguns reptes per als aficionats a l’astronomia, a causa de la coincidència amb la recent superlluna del 17 d’octubre. Aquesta fase de la lluna, caracteritzada per una proximitat més gran a la Terra i un increment en la seua lluminositat, ha dificultat la visibilitat del cometa en augmentar la resplendor nocturna. Per aquesta raó, els experts han aconsellat als observadors que busquin llocs allunyats de la contaminació lluminosa de les ciutats i, en la mesura possible, facin servir instruments òptics que millorin la visualització d’aquest fascinant cos celeste abans que s’allunyi definitivament de la nostra vista.

L’expectació generada pel cometa A3 Tsuchinshan-ATLES ha estat comparable a la d’altres grans cometes de la història recent. Al llarg dels últims 300 anys, només nou cometes han estat prou brillants com per ser observats a simple vista fins i tot durant el dia. Entre aquests, destaquen el cometa West, que va fer la seua aparició en 1976, i el famós Hale-Bopp, que va ser visible el 1997. El que fa especial al cometa Tsuchinshan-ATLAS no només és la seua brillantor extraordinària, sinó també la raresa de la seua aparició. Els cometes de períodes tan llargs com el d’aquest esdeveniment són extremadament rars, la qual cosa converteix aquest albirament en un fenomen únic.

El cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS no només ha captat l’atenció de la comunitat científica, sinó que també ha inspirat milers d’aficionats a l’astronomia i observadors del cel de tot el món a seguir la seua trajectòria amb entusiasme.

Per a aquells que encara no han tingut l’oportunitat d’observar aquest cometa històric, els astrònoms recomanen aprofitar les nits abans del 24 d’octubre, quan les condicions de visibilitat encara permeten una bona observació. Aquest fenomen no es repetirà en milers d’anys, i els qui tinguin la sort d’observar-ho estaran presenciant un capítol irrepetible en la història de l’astronomia.