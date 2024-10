El nou senyal viari "diamant" que arribarà a les nostres carreteres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Europea està treballant en la unificació de les normatives de trànsit entre els seus estats membres, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària a tot el continent. Aquesta iniciativa abasta des dels senyals de circulació fins a les sancions, i inclou la creació d'un carnet digital comú que facilitarà la circulació dels conductors per qualsevol país de la UE amb una única identificació.

Un dels avanços més destacats és la implementació d'un nou senyal viari en forma de diamant, que ja s'està utilitzant a França. Aquest senyal identifica carrils d'ús compartit per a vehicles amb més d'un ocupant, incloent taxis i vehicles elèctrics amb etiqueta Zero. França controla aquests carrils amb càmeres tèrmiques, i es preveu que aquesta innovació s'estengui a altres països europeus, inclosa Espanya.

El carnet digital comú: una revolució en la mobilitat europea

Un dels projectes més ambiciosos de la UE en matèria de trànsit és la creació d'un carnet digital comú. Aquest carnet permetrà als conductors circular per qualsevol país de la Unió amb una única identificació, facilitant els tràmits i la gestió d'infraccions. La fase de proves d'aquest carnet digital començarà en alguns països a partir de l'any 2025.

La implementació del carnet digital comú suposarà un gran pas endavant cap a la harmonització de les normatives de trànsit entre els estats membres de la UE. A més, facilitarà la circulació dels conductors per tot el continent, reduint les barreres burocràtiques i agilitzant els processos en cas d'infracció.

França, pionera en la innovació viària amb el senyal "diamant"

Mentre la UE treballa en la unificació de les normatives de trànsit, França ja ha començat a implementar un innovador senyal viari en forma de diamant. Aquest senyal identifica carrils d'ús compartit per a vehicles amb més d'un ocupant, incloent taxis i vehicles elèctrics amb etiqueta Zero.

El control d'aquests carrils es realitza mitjançant càmeres tèrmiques, que permeten detectar el nombre d'ocupants en cada vehicle. Aquesta tecnologia garanteix un ús adequat dels carrils compartits i facilita la gestió del trànsit en zones d'alta congestió.

Es preveu que la implementació del senyal "diamant" s'estengui a altres països europeus, inclosa Espanya, com a part dels esforços de la UE per harmonitzar les normatives de trànsit i promoure una mobilitat més sostenible i eficient.

La mobilitat elèctrica i el futur de les carreteres europees

La unificació de les normatives de trànsit i la implementació del carnet digital comú s'emmarquen en un context de creixent importància de la mobilitat elèctrica. La UE està impulsant la transició cap a vehicles més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, i els canvis en la regulació viària són un pas important en aquesta direcció.

El senyal "diamant" és un exemple clar de com les noves tecnologies i les polítiques de mobilitat sostenible poden convergir per a millorar la circulació a les carreteres europees. A mesura que més països adoptin aquest tipus de mesures, es podrà avançar cap a un futur en què la mobilitat sigui més segura, eficient i respectuosa amb el medi ambient.

La Unió Europea està treballant activament en la unificació de les normatives de trànsit entre els seus estats membres, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i facilitar la circulació dels conductors per tot el continent. Iniciatives com el carnet digital comú i la implementació de nous senyals viaris, com el "diamant" a França, són passos importants en aquesta direcció.

A mesura que aquestes innovacions s'estenguin a més països, inclosa Espanya, es podrà avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i eficient. El futur de les carreteres europees passa per l'harmonització de les normatives, l'adopció de noves tecnologies i l'impuls de la mobilitat elèctrica, i la UE està liderant aquest procés de transformació.