'La que se avecina' continua sorprenent: dos noves temporades i l’estrena d’un videopodcast exclusiu

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Els fans de La que se avecina estan d’enhorabona. No només s’ha confirmat que la sèrie tindrà dos temporades més, sinó que també arriba un nou format per explorar el seu univers des d’una perspectiva completament nova. A partir d’aquest dimecres, 23 d’octubre, El trastero de La que se avecina, un innovador videopodcast, aterra a Mitele per oferir als seguidors de la sèrie un accés exclusiu als secrets més ben guardats de la producció.

Dos noves temporades en l’horitzó

Alberto i Laura Caballero, creadors de la popular comèdia, van anunciar en el South International Series Festival la renovació de La que se avecina per a les temporades 16 i 17, les quals s’emetran el 2025 i el 2026. Aquest anunci arriba poc abans de l’estrena de la 15a temporada, programada per al 18 de novembre en Prime Video, amb els tres primers episodis llançats en exclusiva. Alberto Caballero ha destacat la importància de seguir endavant amb la sèrie a causa de l’impacte positiu que té en la seua audiència. “És una qüestió de responsabilitat social”, va afirmar Caballero. “L’efecte terapèutic que produeix en la gent ens anima a seguir”.

'El trastero de La que se avecina: una nova manera de viure la sèrie

Mentre els fans esperen la nova temporada, El trastero de La que se avecina arriba per oferir quatre episodis on actors com Fernando Tejero, Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Loles León i Nathalie Seseña reviuran els moments més icònics de la sèrie. Aquest videopodcast oferirà als espectadors l’oportunitat de descobrir anècdotes, imatges inèdites i detalls sobre els personatges que mai abans no s’han revelat.

Decorat amb objectes icònics com el cartell de "Mariscos Recio" o les cadires de les juntes de propietaris, el videopodcast submergirà els fans en l’univers de La que se avecina, permetent conèixer els càstings originals, els objectes més simbòlics per als actors, i les situacions més divertides viscudes durant els enregistraments.

Sorpreses i nostàlgia per als més fidels

El primer episodi d’El trastero de La que se avecina comptarà amb la participació especial de Fernando Tejero i Nacho Guerreros, els qui parlaran sobre l’evolució dels seus personatges i les seues escenes més memorables. Per als seguidors més fidels de la sèrie, aquest nou format serà una cita obligada per reviure moments entranyables i conèixer els secrets de la producció.

Amb dos noves temporades en l’horitzó i aquest innovador videopodcast, La que se avecina continua consolidant-se com una de les comèdies més estimades de la televisió espanyola.