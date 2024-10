Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La contaminació de les cuines de gas escurça la vida de 2.062 espanyols cada any, segons la primera estimació científica de morts prematures que es desprèn d’una investigació de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) amb la col·laboració de la Universitat de València i l’IDIAP J Gol.

En la mateixa es posa de manifest que les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut s’incompleixen amb regularitat entre els domicilis de mitjana de 14 països europeus, encara que no a Espanya, quan la contaminació ambiental es combina amb els fums de les cuines de gas durant el seu ús normal, segons informa aquest dilluns l’UJI.

El total de morts prematures ascendeix a 39.959 a la UE i el Regne Unit, segons els investigadors. Els països més afectats són Itàlia, Polònia, Romania, França i el Regne Unit, on més famílies cuinen amb gas.

La contaminació és pitjor als habitatges amb poca ventilació i durant sessions de cocció més llargues. Les vides a Espanya s’escurcen una mica més d’un any, de mitjana.

Els investigadors es van centrar en un contaminant procedent de les cuines de gas, el diòxid de nitrogen (NO2), perquè és bé conegut pels epidemiòlegs.

Van combinar mesuraments de contaminació del món real dins i fora de les cases de tot Europa presos per investigadors holandesos l’any passat amb dades del govern sobre les concentracions ambientals de NO2, per produir el primer mapa europeu de concentracions probables de NO2 en cases que utilitzen cuines de gas. Van aplicar aquestes xifres per establir taxes de risc de contaminació de NO2 per calcular el nombre probable de morts prematures en un any.

L’autora principal i investigadora de la Universitat Jaume I, Juana María Delgado-Saborit, ha explicat: el 1978 "vam aprendre per primera vegada que la contaminació per NO2 és moltes vegades més gran a les cuines que utilitzen gas que en les elèctriques. Però només ara podem posar una xifra a la quantitat de vides que s’estan truncant".

"La magnitud del problema és molt pitjor del que pensàvem, ja que els nostres models suggereixen que la casa mitjana en la meitat d’Europa supera els límits de l’OMS. La contaminació de l’aire exterior estableix les bases per a aquests incompliments, però són les cuines de gas les que empenyen a les famílies a la zona de perill", ha constatat l’autora.

Els investigadors afirmen que és probable que el veritable cost humà de la contaminació de les cuines de gas sigui significativament més alt.

La falta de dades va obligar a excloure algunes condicions de salut, així com altres contaminants nocius creats per les cuines de gas, com el benzè, el formaldehid i les partícules en suspensió. Quan s’inclouen la majoria dels contaminants i s’utilitza un mètode menys precís, els investigadors van descobrir que les cuines de gas causen cada any a Europa aproximadament 367.000 casos d’asma infantil i 726.000 casos en tots els grups d’edat.

S’estima que un terç de les famílies europees cuina amb gas, cases que generalment tenen els nivells més alts de NO2. Aquestes cuines emeten metà, el potent gas amb efecte d’hivernacle, fins i tot quan estan apagades.

La qualitat de l’aire interior és important perquè els europeus passen gairebé tot el seu temps a l’interior i els edificis reben menys aire fresc a mesura que es fan més hermètics. La contaminació de l’aire es considera el risc ambiental més elevat per a la salut.

La NASA afirma que hi ha hagut caigudes significatives en la contaminació per NO2 a les ciutats europees en les últimes dècades gràcies a les regles d’emissions de vehicles de la UE i la tecnologia dels vehicles.

Però la contaminació de fons continua sent la que més contribueix a arribar als nivells perillosos trobats per l’estudi. Els límits de contaminació per NO2 exterior són a punt de tornar més estrictes.

La directora de polítiques de salut pública global de l’EPHA, Sara Bertucci, ha apuntat que "durant massa temps ha estat fàcil desestimar els perills de les cuines de gas". "Igual com els cigarros, la gent no pensava gaire en el seu impacte en la salut i, igual com els cigarros, les cuines de gas són un petit foc que omple casa nostra de contaminació. Els veritables impactes són probablement més grans del predit en aquest estudi. Sabent això, els governs haurien de prendre la iniciativa per ajudar-nos a deixar el gas, igual com ens van ajudar a deixar els cigarros," ha constatat.