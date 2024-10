La moneda amb una inscripció de Lleida que val més de 6.000 euros

Publicat per marta planes Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La numismàtica, l’estudi o col·leccionisme de monedes i altres objectes relacionats, com bitllets, títols valor i medalles, s’ha convertit en una disciplina i afició que atreu entusiastes de tot el món. Aquesta fascinant àrea inclou no només l’estudi de la moneda i el pagament, sinó que també dona testimoni de la història econòmica, comercial i política de l’ésser humà.

Encara que l’origen de la numismàtica es remunta a l’antiguitat, va ser al segle XIX quan es va consolidar com una disciplina i afició ben establerta. La numismàtica està estretament relacionada amb altres branques del coneixement, com l’epigrafia, que estudia les inscripcions en materials duradors; la paleografia, que s’ocupa de l’escriptura i la cal·ligrafia antigues; la semiologia, que analitza els signes i símbols; i l’art, ja que moltes monedes i medalles són veritables obres d’art en miniatura.

A Espanya, una moneda amb la inscripció Lerida, sembla ser una de les monedes més cobejades pels col·leccionistes numismàtics. Es tracta d’una peça de cinc pessetes que data del segle XIX, específicament de l’any 1809. Aquesta moneda destaca per la seua raresa i el seu excel·lent estat de conservació, la qual cosa la converteix en un tresor per als amants de la numismàtica.

Característiques de la moneda de Lleida

En l’anvers d’aquesta moneda de cinc pessetes, es pot apreciar el retrat de Ferran VII, rei d’Espanya en aquell moment. Al costat de la seua efígie, hi ha la inscripció "Fernado VII Rei d’Espanya", que confirma la seua identitat i títol. Aquest detall no només afegeix valor històric a la moneda, sinó que també la converteix en un testimoni de l’època i del regnat de Ferran VII.

D’altra banda, al revers de la moneda, podem veure l’escut d’Espanya, un símbol de la nació i la seua sobirania. Envoltant l’escut, es pot llegir la inscripció "Any de 1809 - Lerida, que indica l’any d’encunyació. La presència de la referència de Lleida fa que aquesta moneda sigui especialment valorada pels col·leccionistes, ja que es tracta d’una ceca poc comuna en comparació amb altres de més prolífiques, com les de Madrid o Sevilla.

El valor de la moneda de Lleida

Segons el portal especialitzat en col·leccionisme todocoleccion.net, aquesta moneda de cinc pessetes de Lleida de l’any 1809 té un preu de 6.200 euros. Aquest valor tan elevat es deu a diversos factors, com la seua antiguitat, la seua raresa i el seu excel·lent estat de conservació. A més, la importància històrica de l’època en què va ser encunyada, durant la Guerra de la Independència Espanyola contra la invasió napoleònica, afegeix un atractiu addicional per als col·leccionistes i historiadors.

La numismàtica a Espanya

Espanya compta amb una rica història numismàtica, amb monedes que inclouen des de l’època preromana fins l’actualitat. Moltes d’aquestes monedes són testimoni dels diferents regnes, dinasties i esdeveniments històrics que han donat forma a la nació al llarg dels segles. A més de les monedes, els bitllets, medalles i altres objectes relacionats també formen part del patrimoni numismàtic espanyol.

La numismàtica a Espanya no només atreu col·leccionistes nacionals, sinó també entusiastes de tot el món. Les subhastes numismàtiques i les fires especialitzades són esdeveniments populars on els col·leccionistes poden adquirir peces úniques i establir contactes amb altres aficionats. A més, museus com el Museu Casa de la Moneda a Madrid i el Museo Arqueológico Nacional acullen importants col·leccions numismàtiques que permeten al públic apreciar la història i l’art a través d’aquestes petites obres mestres.

En conclusió, la moneda de cinc pessetes de Lleida de 1809 és un exemple destacat de la riquesa numismàtica d’Espanya. El seu valor, tant històric com monetari, la converteix en una peça cobejada per col·leccionistes de tot el món. La numismàtica, com a disciplina i afició, ens permet endinsar-nos en la història a través d’aquests petits tresors, que són testimonis silenciosos de l’evolució econòmica, artística i política de la humanitat.