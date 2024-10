Aquests són els panellets favorits dels lleidatans

Publicat per M.C.E. Verificat per Creat: Actualitzat:

Ponent viu l’arribada del fred amb els preparatius per celebrar la tradició de Tots Sants. Com no pot ser de cap altra manera, el producte estrella d’aquestes dates seran els panellets, concretament els de pinyons i ametlles que, segons el Gremi de Pastisseria de Lleida, ronden aquest any els 50 euros el quilo. El seu president, Carles Ribes, va dir que les vendes d’aquests dolços típics es mantenen estables any rere any, mentre que va subratllar que tots els agremiats treballen amb productes de qualitat. “Hi ha algunes pastisseries que venen panellets des del Dia de la Hispanitat. Cada establiment sol tenir entre 12 i 16 tipus d’aquests dolços. A més dels clàssics de pinyó o ametlla, que són sempre els favorits, també hi ha varietats de pistatxo, plàtan, cafè, llimó, maduixa o plàtan”, va assenyalar Ribes, que va apuntar que el panellet variat se situa en uns 40 euros el quilogram.

En la recta final per a la festivitat de Tots Sants, Lleida segueix fidel a la

tradició de les castanyes rostides i a la capital del Segrià es poden adquirir en diverses parades instal·lades al llarg de l’Eix Comercial. La baixada de temperatures ha propiciat un lleuger augment en les vendes d’aquest producte- AMADO FORROLLA

Un any més, els panellets i les castanyes hauran de conviure amb les disfresses, els passatges del terror i el cada vegada més habitual truc o dolç. El grup de teatre de l’associació cultural Hangar i la Granja Pifarré organitzaran la quarta edició del Laberint del Terror a l’Horta de Lleida. Amb dos activitats previstes per a aquest divendres i dissabte i més d’una vintena d’actors, la temàtica d’aquest any serà una pandèmia mortal. Amb un preu de 12 euros per persona, les entrades es poden reservar a www.granjapifarre.com.

També l’ajuntament d’Alpicat organitzarà dijous a la tarda un passatge del terror (de 19.30 a 01.00 hores) i un espectacle de la mà del Mago Toni (17.30, 18.30 i 19.30 h) a la sala La Unió. En la vigília de Tots Sants, les festes es repetiran en multitud de localitats lleidatanes, com a les Borges Blanques, on està prevista una trinxera de la Castanyada i un sopar popular amb música al Pavelló de l’Oli.